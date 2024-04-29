Bingöl'de bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda bir hafta içinde toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir hafta içinde Bingöl genelinde yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarının verilerini paylaştı. Vali Usta, operasyonlar kapsamında 22-29 Nisan 2024 tarihleri arasında 18,92 gram kokain, 26,78 gram esrar, 576 gram kubar esrar ve 8,83 gram esrar maddesi ele geçirildiğini belirtti.

Ayrıca operasyonlar neticesinde 17 kişinin de gözaltına alındığını ifade eden Vali Usta, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aydınlık yarınlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve suç örgütleriyle mücadelemiz sizlerin duası ve destekleriyle kararlılıkla devam edecektir. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman Emniyet ve Jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Operasyonlarla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, yetkililer uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini vurguladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı