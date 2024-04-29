Kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Iğdır merkezinde dün bir çay evinde meydana gelen silahlı kavgada, 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralanmıştı. Ancak ağır yaralılardan biri, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, M.Ç., H.A. ve C.A. adlı kişiler ile sonradan gelen Mehmet Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga, çay evinde gerçekleşti. Kavga sırasında Mehmet Ç., yanında getirdiği silahı kullanarak üç kişiyi yaraladı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ancak ağır yaralanan C.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında olay yerinden kaçan Mehmet Ç.'nin yakalanması için polis ve jandarmanın geniş çaplı bir arama başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer Mehmet Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı