Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Süper Lig'in 34. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle; Pendikspor 'saha olayları' nedeniyle disipline gönderildi.
Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Beşiktaş'ın futbolcusu Almoatasembel Ali Mohammed Al Musrati'nin 'kural dışı hareketi' nedeniyle kurula gönderildiği açıklandı.
MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Rıdvan Çankaya ile kulüp doktoru Mehmet Mesut Çelebi disipline gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.