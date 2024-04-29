Hakkari'de Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu heyecanı

Hakkari Valiliği organizasyonunda düzenlenen bir etkinlik kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu sahne aldı.
Öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan konsere, askeri bando tarafından seslendirilen marşlar ve Türk sanat müziği eserleri damga vurdu. Dinleyiciler, performansı büyük bir alkışla karşıladılar.
Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Hakkari Defterdarı Ramazan Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen gibi önemli isimlerin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar da konserde yer aldı.
Hakkari'de düzenlenen bu özel etkinlik, katılımcılar arasında keyifli ve unutulmaz bir deneyim yaşattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.