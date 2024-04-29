Adıyaman'da motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Yavuz Selim Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus D. yönetimindeki 02 BG 953 plakalı hafif ticari araç ile Osman A. idaresindeki 50 ACY 148 plakalı motosiklet, kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Osman A. ile motosiklette bulunan Azra K. yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumları hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın detayları ve kazaya yol açan faktörler üzerindeki araştırmalar sürüyor. Kamuoyuna gelişmeler hakkında bilgi verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı