29 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Kavukcu’nun taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Medine Aktürk’ün taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Battalgazi,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Müzeyyen Akdağ’ın taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Yeşilyurt,
94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Zeyveli’nin taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Erkuş’un taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Hacıali’nin taziye adresi: Bulunmamaktadır,
58 yaşında vefat eden ve Bostancık Mahallesi Arapgir Mezarlığına defnedilen Fazilet Kanç’ın taziye adresi: Bostancık Mahallesi, Arapgir,
92 yaşında vefat eden ve Ağılbaşı Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Fatey Şimşek’in taziye adresi: Ağılbaşı Mahallesi, Darende,
91 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hidayet Özşahin’in taziye adresi: Mullakasım Mahallesi, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hidayet Küllü’nün taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.