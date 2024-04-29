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29 Nisan kabine toplantısı: Öğretmen atamaları gündemde!

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"Gözler, 29 Nisan'da yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi! Öğretmen atamaları konusu gündemin ana maddesi olacak. Genellikle pazartesi günleri saat 14:00 civarında başlayan toplantı, bu kez de benzer bir saat diliminde gerçekleşecek gibi görünüyor.

29 Nisan kabine toplantısı Öğretmen atamaları gündemde! mask
29 Nisan kabine toplantısı Öğretmen atamaları gündemde!
29 Nisan kabine toplantısı Öğretmen atamaları gündemde!
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"Gözler, 29 Nisan'da yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi! Öğretmen atamaları konusu gündemin ana maddesi olacak. Genellikle pazartesi günleri saat 14:00 civarında başlayan toplantı, bu kez de benzer bir saat diliminde gerçekleşecek gibi görünüyor.

29 Nisan kabine toplantısı: Öğretmen atamaları gündemde!

Öğretmen atamalarıyla ilgili olarak 29 Nisan'da yapılacak olan kabine toplantısının gündemi oldukça önemli. Toplantıda öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, atamalarla ilgili rakamlarda uzlaşma sağlanmış durumda.

Kabine toplantısının kesin saati henüz açıklanmamış olsa da genellikle pazartesi günleri saat 14:00 civarında başladığı biliniyor. Resmi saat bilgisinin daha sonra duyurulması bekleniyor.

29 Nisan kabine toplantısı: Öğretmen atamaları gündemde!

Geçtiğimiz toplantıda İran ve İsrail arasındaki gerilim ile Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınmıştı. Ancak bu kez öğretmen atamaları gündemin ana maddesi olacak gibi görünüyor. Son kabine toplantısında Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının genişletilmesi planlarına da değinilmişti.

En güncel bilgilere ulaşmak için Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve güvenilir haber kaynaklarını takip etmenizi öneririm. Bu kaynaklar, kabine toplantısının saatini ve gündemini güncel olarak duyuracak.

29 Nisan kabine toplantısı: Öğretmen atamaları gündemde!
 

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Nis 2024 - 17:46 - Gündem

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