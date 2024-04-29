Bursa'da elektrik kesintisi 8 saati geçecek! UEDAŞ planlı elektrik kesintisini duyurdu

UEDAŞ'ın duyurusuna göre, Bursa'nın bazı ilçelerinde altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin bazı ilçe ve mahallelerde 8 saati geçebileceği belirtiliyor.
İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler:
BÜYÜKORHAN:
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Bademlik
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Karaçukur
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Mazlumlar
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Ericek
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Geynik
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Karalar
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Cumhuriyet
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Kuşlar
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Osmanlar
GÜRSU:
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 13.00 Kurtuluş
HARMANCIK:
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 İshaklar
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Gedikören
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Akpınar
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kocapınar
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kışmanlar
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Ilıcaksu
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Dedebali
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kozluca
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Dutluca
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Bekdemirler
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Karaca
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Delicegüney
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Gökçeler
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kepekdere
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Balatdanişment
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Alutca
İNEGÖL:
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 15.00 Boğazköy
29 Nisan Pazartesi 15.15 - 17.15 Süleymaniye
İZNİK:
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Candarlı
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Kutluca
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Kırıntı
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Hacıosman
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Elmalı
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Gürmüzlü
KARACABEY:
29 Nisan Pazartesi 10.30 - 14.30 Subaşı
30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Ova Hamidiye
30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Beylik
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Canbalı
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Yeni
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Bakırköy
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Yolağzı
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Canbalı
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Yeni
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Bakırköy
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Yolağzı
KESTEL:
30 Nisan Salı 09.00 - 13.00 Barakfakih
MUDANYA:
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Hançerli
MUSTAFAKEMALPAŞA:
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 13.00 Ocaklı30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Adaköy
30 Nisan Salı 14.00 - 16.00 Koşuboğazı
30 Nisan Salı 14.00 - 16.00 Yumurcaklı
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Tepecik
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Tepecik
NİLÜFER:
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 12.00 Akçalar
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Ataevler
29 Nisan Pazartesi 14.00 - 18.00 Demirci
ORHANELİ:
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Girencik
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Akçabük
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Çöreler
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Yörükler
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.