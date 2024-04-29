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Bursa'da elektrik kesintisi 8 saati geçecek! UEDAŞ planlı elektrik kesintisini duyurdu

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UEDAŞ'ın duyurusuna göre, Bursa'nın bazı ilçelerinde altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin bazı ilçe ve mahallelerde 8 saati geçebileceği belirtiliyor.

Bursa'da elektrik kesintisi 8 saati geçecek! UEDAŞ planlı elektrik kesintisini duyurdu mask
Bursa'da elektrik kesintisi 8 saati geçecek! UEDAŞ planlı elektrik kesintisini duyurdu
Bursa'da elektrik kesintisi 8 saati geçecek! UEDAŞ planlı elektrik kesintisini duyurdu
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UEDAŞ'ın duyurusuna göre, Bursa'nın bazı ilçelerinde altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin bazı ilçe ve mahallelerde 8 saati geçebileceği belirtiliyor.

Bursa'da elektrik kesintisi 8 saati geçecek! UEDAŞ planlı elektrik kesintisini duyurdu

İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler:

BÜYÜKORHAN:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Bademlik

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Karaçukur

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Mazlumlar

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Ericek

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Geynik

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Karalar

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Cumhuriyet

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Kuşlar

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Osmanlar

Bursa'da elektrik kesintisi 8 saati geçecek! UEDAŞ planlı elektrik kesintisini duyurdu

GÜRSU:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 13.00 Kurtuluş

HARMANCIK:

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 İshaklar

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Gedikören

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Akpınar

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kocapınar

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kışmanlar

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Ilıcaksu

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Dedebali

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kozluca

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Dutluca

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Bekdemirler

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Karaca

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Delicegüney

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Gökçeler

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kepekdere

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Balatdanişment

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Alutca

Bursa'da elektrik kesintisi 8 saati geçecek! UEDAŞ planlı elektrik kesintisini duyurdu

İNEGÖL:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 15.00 Boğazköy

29 Nisan Pazartesi 15.15 - 17.15 Süleymaniye

Bursa'da elektrik kesintisi 8 saati geçecek! UEDAŞ planlı elektrik kesintisini duyurdu

İZNİK:

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Candarlı

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Kutluca

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Kırıntı

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Hacıosman

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Elmalı

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Gürmüzlü

Bursa'da elektrik kesintisi 8 saati geçecek! UEDAŞ planlı elektrik kesintisini duyurdu

KARACABEY:

29 Nisan Pazartesi 10.30 - 14.30 Subaşı

30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Ova Hamidiye

30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Beylik

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Canbalı

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Yeni

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Bakırköy

Bursa'da elektrik kesintisi 8 saati geçecek! UEDAŞ planlı elektrik kesintisini duyurdu

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Yolağzı

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Canbalı

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Yeni

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Bakırköy

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Yolağzı

KESTEL:

30 Nisan Salı 09.00 - 13.00 Barakfakih

MUDANYA:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Hançerli

Bursa'da elektrik kesintisi 8 saati geçecek! UEDAŞ planlı elektrik kesintisini duyurdu

MUSTAFAKEMALPAŞA:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 13.00 Ocaklı30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Adaköy

30 Nisan Salı 14.00 - 16.00 Koşuboğazı

30 Nisan Salı 14.00 - 16.00 Yumurcaklı

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Tepecik

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Tepecik

NİLÜFER:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 12.00 Akçalar

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Ataevler

29 Nisan Pazartesi 14.00 - 18.00 Demirci

Bursa'da elektrik kesintisi 8 saati geçecek! UEDAŞ planlı elektrik kesintisini duyurdu

ORHANELİ:

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Girencik

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Akçabük

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Çöreler

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Yörükler

 

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29 Nis 2024 - 17:43 Bursa- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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