29 Nis 2024 - 17:43 - Gündem

Bursa'da elektrik kesintisi 8 saati geçecek! UEDAŞ planlı elektrik kesintisini duyurdu

UEDAŞ'ın duyurusuna göre, Bursa'nın bazı ilçelerinde altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin bazı ilçe ve mahallelerde 8 saati geçebileceği belirtiliyor.