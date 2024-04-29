Depremzede öğrencilere ücretsiz burs imkânı

Asrın felaketinden sonra yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda eğitim faaliyeti yürütün özel bir kurum sınavlara hazırlanan öğrenciler için ücretsiz burs imkânı sağlıyor. Eğitimci Çetin Atmaca, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Deprem bölgesinde yaşayan depremzede öğrenciler için sosyal bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

PİLOT İL MALATYA OLDU

Malatya'da 12 yıldır, sektörde de 24 yıldır eğitim işiyle, kurs merkezi, sınavlara hazırlık ve okula yardımcı kursları düzenleyen Çetin Atmaca,

“6 Şubat asrın felaketi ile birlikte Malatya'da bütün sektörleri, yaşamını etkilediği gibi eğitim sektörünü de çok derinden etkiledi. 6 Şubat'tan sonra öğrencilerimiz şehir dışına eğitim görmek için gittiler, aynı zamanda gidemeyenler de oldu. Sınavda çok istedikleri seviyeye ulaşmak için hazırlıklarını yapamadılar. O sırada biz nasıl bir hazırlık aşamasına geçelim, dediğimizde geç kaldık çünkü 6 Şubat'ın etkilerini yok etmek adına onlara kapalı bir yerde eğitim vermek, dersi anlatmak adına ne materyalimiz ne kurumumuz ne de başka bir şeyimiz vardı. Biz de hemen çevremizde STK'lara, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarının daha Avrupa'daki olan yerlerine hızlı bir şekilde okula yardımcı, sınavlara hazırlık merkezinde unutulan öğrenciler için bir çalışma yapalım, dedik. Depremi yaşayan 11 ilde çalışmalara başladık. Ama biz Malatyalıyız. O yüzden pilot olarak ilk Malatya bölgesini seçtik”

dedi.

“SADECE DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİ KATILACAK”

Eğitime verdikleri önemden bahseden Atmaca, bursluluk sınavı hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Şu anda Malatya'nın bu girdaptan kurtulabilmesi için eğitimin ön plana gelmesi, öğrencilerin iyi üniversitelere gitmesi, okulda başarılara imza etmesi gerektiğini görüyoruz. Nasıl eğitimli bir toplum olursa her şey bu şekilde daha iyi olur. Eğer Malatya'da eğitim kalitesi artmış olursa, demografik yapısının değişimine çok hızlı bir şekilde ket vurup engel olabiliriz, diye düşündük. Bu yüzden 2.’nci sınıftan 12. sınıfa kadar olan, okulda okuyan hatta mezuna kalan öğrencilere burs imkanı sağlıyoruz. Hatta bu ara gruplar, sınav grupları ve diğerlerine ayrı ayrı olmak üzere her kategoride öğrencileri ücretsiz alabiliyoruz. Biz de kendi imkanlarımızı katarak 100 öğrenciye bu şekilde ücretsiz alıyoruz. İkinci 100 öğrenciyi yüzde 60 indirimli, üçüncü 100 öğrenciyi yüzde 40 indirimle hatta sınava katılan her öğrenciyi üç hafta ücretsiz bir kurs ve kursun akabinde okul çantası vermeyi düşünüyoruz. Depremzede olan öğrencilerin sadece katılabildiği bir sınav olduğunu ve bu tür bir imkandan faydalanabilmesini, doğru kişilerin bu sınava başvurabilmelerini istiyoruz. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerini bu sınava davet ediyoruz.”

BAŞARI KRİKERLERİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Başarı kriterlerinin neye göre yapıldığını belirten Atmaca,

“Biz sınavda başarıyı esas almıyoruz. Depremde etkilenme oranına göre burs veriyoruz. 100 puan üzerinden değerlendiriyoruz. Bunun 50 puanı sınavda aldığı başarı durumu. Diğer 50 puanı da depremden etkilenme oranına göre değerlendiriyoruz. Örneğin, birinci dereceden yakınını kaybetmiş kişiler, evini kaybetmiş, dükkanını kaybetmiş, acil yıkılacak durumda olan, ağır hasarlı olan, orta hasarlı olan kişiler diye kriterlerimiz var”

ifadelerini kullandı.

SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Atmaca,

“Malatya'da yaşayan depremzede olan öğrencilerin katılabileceği bir sınavdır. Sınav başvuruları 11-12-13 Mayıs tarihlerinde Paşaköşkü Mahallesi’nde pazartesi günleri kurulan halk pazarının hemen yanında bulunan Lisan Etkin Eğitim Kurumlarında olacak. Ayrıca telefonlarında online kayıt yaptırabilirler. Biz sınava katılımın ciddi bir şey olması için sınav ücretini 30 TL gibi cüzi bir miktar yazdık ama bunu ödeyemeyecek öğrencilere de ücretsiz olarak kayıt yaptırabilirler”

açıklamalarında bulundu.

“AMAÇ DEPREMİN ETKİSİNİ EN AZA İNDİREBİLMEK”

Projemizin 6 milyonluk bir kısmı belediyelerden, STK'lardan aldıklarını söyleyen Atmaca,

“ Deprem bölgesi olan 11 il dışında 71 ildeki belediye ve yurtiçi ve yurtdışında bulunan STK’lardan destek aldık. İki milyonluk bir kısmı da biz kendi öz kaynaklarımızla karşılaşacağız. Deprem bölgesinde eğitim çalışmalarına çok destek verilmedi. Özellikle sınava hazırlık kurslarına da çok yardımlar olmadı. Bu yüzden biz geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukların eğitimine çok daha fazla destek vermeliyiz. İnşallah bu başlangıç olur. Bu oran daha da fazla olur. Çünkü biz bin öğrencilik bir proje geliştirdik. Şu anda 100 öğrenciye bir destek alabiliyoruz. Ama projenin devamında destekler geldikçe daha fazla depremzede öğrenciye destek verilecek. Depremin etkilerini en aza indirebileceğimiz bir süreçti. Bence bu süreci Malatya'daki bütün eğitim kurumları el ele vererek de hareket edebiliriz”

şeklinde konuştu.