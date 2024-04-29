Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu Malatya kaçıncı sırada?

Son yapılan bir araştırmada Türkiye'nin en zeki şehirlerini belirledi. Zekâ Testi Merkezi adlı bir sitenin yapmış olduğu araştırmaya göre, çeşitli kriterlere dayanarak şehirlerin zekâ seviyeleri değerlendirildi ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Bir milyon 214 bin 505 kişi teste katılım sağladı. IQ puanlarının puanları şu şekilde değerlendirildi:
0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik
26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik
40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik
55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik
70-85 arası sınır zekalı
85-115 arası normal zekalı
115-129 arası üstün zekalı
129-145 arası dahi
İşte il il IQ sonuçları:
81- Bingöl: 94.19
80- Siirt: 94.52
79- Hakkari: 95.16
78- Artvin: 95.36
77- Kars: 95.84
76- Bitlis: 95.96
75- Ağrı: 96.06
74- Düzce: 96.26
73- Iğdır: 96.69
72- Amasya: 96.88
71- Erzincan: 96.97
70- Bilecik: 97.14
69- Adıyaman: 97.29
68- Ardahan: 97.33
67- Hatay: 97.36
66- Çankırı: 97.53
65- Muş: 97.73
64- Van: 97.74
63- Yozgat: 98.05
62- Şanlıurfa: 98.07
61- Bayburt: 98.29
60- Şırnak: 98.43
59- Elazığ: 98.46
58- Batman: 98.75
57- Adana: 98.76
56- Erzurum: 98.97
55- Manisa: 99.06
54- Tokat: 99.09
53- Kilis: 99.14
52- Diyarbakır: 99.19
51- Kahramanmaraş: 99.28
50- Mardin: 99.32
49- Gaziantep: 99.40
48- Ordu: 99.58
47- Niğde: 99.60
46- Aksaray: 99.63
45- Malatya: 99.75
44- Kastamonu: 99.98
43- Nevşehir: 100.01
42- Isparta: 100.06
41- Sivas: 100.09
40- Burdur: 100.15
39- Afyonkarahisar: 100.17
38- Gümüşhane: 100.24
37- Sinop: 100.29
36- Aydın: 100.34
35- Osmaniye: 100.39
34- Kırıkkale: 100.46
33- Giresun: 100.56
32- Mersin: 100.71
31- Karabük: 100.85
30- Samsun: 100.87
29- Çorum: 100.95
28- Bolu: 100.99
27- Tunceli: 101.17
26- Edirne: 101.28
25- Kayseri: 101.42
24- Kütahya: 101.65
23- Kırşehir: 101.74
22- Sakarya: 101.78
21- Bartın: 102.13
20- Denizli: 102.14
19- Rize: 102.32
18- Konya: 102.36
17- Uşak: 102.37
16- Karaman: 102.52
15- Karaman: 102.52
14- Zonguldak: 102.68
13- Tekirdağ: 102.82
12- Antalya: 103.29
11- Trabzon: 103.37
10- Kırklareli: 103.38
9- Bursa: 103.47
8- Balıkesir: 103.59
7- Kocaeli: 103.85
6- İstanbul: 104.02
5- Çanakkale: 104.02
4- Muğla: 104.12
3- İzmir: 104.51
2- Ankara: 104.91
1- Eskişehir: 105.20
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.