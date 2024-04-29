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Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu Malatya kaçıncı sırada?

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Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerin zekâ düzeyleri üzerine yapılan bir araştırma göre, Türkiye'nin en zeki şehri Eskişehir olurken ikinci sırada Ankara ve İzmir takip etti. Son sırayı ise Bingöl aldı. Peki, Malatya kaçıncı sırada yer aldı? İşte il il IQ dereceleri…

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu Malatya kaçıncı sırada malatya haber mask
Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu Malatya kaçıncı sırada malatya haber
Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu Malatya kaçıncı sırada malatya haber
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Son yapılan bir araştırmada Türkiye'nin en zeki şehirlerini belirledi. Zekâ Testi Merkezi adlı bir sitenin yapmış olduğu araştırmaya göre, çeşitli kriterlere dayanarak şehirlerin zekâ seviyeleri değerlendirildi ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Bir milyon 214 bin 505 kişi teste katılım sağladı. IQ puanlarının puanları şu şekilde değerlendirildi:

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu Malatya kaçıncı sırada?

0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik

26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik

40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik

55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik

70-85 arası sınır zekalı

85-115 arası normal zekalı

115-129 arası üstün zekalı

129-145 arası dahi

İşte il il IQ sonuçları:

81- Bingöl: 94.19

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu Malatya kaçıncı sırada?

80- Siirt: 94.52

79- Hakkari: 95.16

78- Artvin: 95.36

77- Kars: 95.84

76- Bitlis: 95.96

75- Ağrı: 96.06

74- Düzce: 96.26

73- Iğdır: 96.69

72- Amasya: 96.88

71- Erzincan: 96.97

70- Bilecik: 97.14

69- Adıyaman: 97.29

68- Ardahan: 97.33

67- Hatay: 97.36

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu Malatya kaçıncı sırada?

66- Çankırı: 97.53

65- Muş: 97.73

64- Van: 97.74

63- Yozgat: 98.05

62- Şanlıurfa: 98.07

61- Bayburt: 98.29

60- Şırnak: 98.43

59- Elazığ: 98.46

58- Batman: 98.75

57- Adana: 98.76

56- Erzurum: 98.97

55- Manisa: 99.06

54- Tokat: 99.09

53- Kilis: 99.14

52- Diyarbakır: 99.19

51- Kahramanmaraş: 99.28

50- Mardin: 99.32

49- Gaziantep: 99.40

48- Ordu: 99.58

47- Niğde: 99.60

46- Aksaray: 99.63

45- Malatya: 99.75

44- Kastamonu: 99.98

43- Nevşehir: 100.01

42- Isparta: 100.06

41- Sivas: 100.09

40- Burdur: 100.15

39- Afyonkarahisar: 100.17

38- Gümüşhane: 100.24

37- Sinop: 100.29

36- Aydın: 100.34

35- Osmaniye: 100.39

34- Kırıkkale: 100.46

33- Giresun: 100.56

32- Mersin: 100.71

31- Karabük: 100.85

30- Samsun: 100.87

29- Çorum: 100.95

28- Bolu: 100.99

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu Malatya kaçıncı sırada?

27- Tunceli: 101.17

26- Edirne: 101.28

25- Kayseri: 101.42

24- Kütahya: 101.65

23- Kırşehir: 101.74

22- Sakarya: 101.78

21- Bartın: 102.13

20- Denizli: 102.14

19- Rize: 102.32

18- Konya: 102.36

17- Uşak: 102.37

16- Karaman: 102.52

15- Karaman: 102.52

14- Zonguldak: 102.68

13- Tekirdağ: 102.82

12- Antalya: 103.29

11- Trabzon: 103.37

10- Kırklareli: 103.38

9- Bursa: 103.47

8- Balıkesir: 103.59

7- Kocaeli: 103.85

6- İstanbul: 104.02

5- Çanakkale: 104.02

4- Muğla: 104.12

3- İzmir: 104.51

2- Ankara: 104.91

1- Eskişehir: 105.20

 

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29 Nis 2024 - 15:44 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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