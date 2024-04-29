Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu Malatya kaçıncı sırada?

Son yapılan bir araştırmada Türkiye'nin en zeki şehirlerini belirledi. Zekâ Testi Merkezi adlı bir sitenin yapmış olduğu araştırmaya göre, çeşitli kriterlere dayanarak şehirlerin zekâ seviyeleri değerlendirildi ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Bir milyon 214 bin 505 kişi teste katılım sağladı. IQ puanlarının puanları şu şekilde değerlendirildi:

0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik

26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik

40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik

55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik

70-85 arası sınır zekalı

85-115 arası normal zekalı

115-129 arası üstün zekalı

129-145 arası dahi

İşte il il IQ sonuçları:

81- Bingöl: 94.19

80- Siirt: 94.52

79- Hakkari: 95.16

78- Artvin: 95.36

77- Kars: 95.84

76- Bitlis: 95.96

75- Ağrı: 96.06

74- Düzce: 96.26

73- Iğdır: 96.69

72- Amasya: 96.88

71- Erzincan: 96.97

70- Bilecik: 97.14

69- Adıyaman: 97.29

68- Ardahan: 97.33

67- Hatay: 97.36

66- Çankırı: 97.53

65- Muş: 97.73

64- Van: 97.74

63- Yozgat: 98.05

62- Şanlıurfa: 98.07

61- Bayburt: 98.29

60- Şırnak: 98.43

59- Elazığ: 98.46

58- Batman: 98.75

57- Adana: 98.76

56- Erzurum: 98.97

55- Manisa: 99.06

54- Tokat: 99.09

53- Kilis: 99.14

52- Diyarbakır: 99.19

51- Kahramanmaraş: 99.28

50- Mardin: 99.32

49- Gaziantep: 99.40

48- Ordu: 99.58

47- Niğde: 99.60

46- Aksaray: 99.63

45- Malatya: 99.75

44- Kastamonu: 99.98

43- Nevşehir: 100.01

42- Isparta: 100.06

41- Sivas: 100.09

40- Burdur: 100.15

39- Afyonkarahisar: 100.17

38- Gümüşhane: 100.24

37- Sinop: 100.29

36- Aydın: 100.34

35- Osmaniye: 100.39

34- Kırıkkale: 100.46

33- Giresun: 100.56

32- Mersin: 100.71

31- Karabük: 100.85

30- Samsun: 100.87

29- Çorum: 100.95

28- Bolu: 100.99

27- Tunceli: 101.17

26- Edirne: 101.28

25- Kayseri: 101.42

24- Kütahya: 101.65

23- Kırşehir: 101.74

22- Sakarya: 101.78

21- Bartın: 102.13

20- Denizli: 102.14

19- Rize: 102.32

18- Konya: 102.36

17- Uşak: 102.37

16- Karaman: 102.52

15- Karaman: 102.52

14- Zonguldak: 102.68

13- Tekirdağ: 102.82

12- Antalya: 103.29

11- Trabzon: 103.37

10- Kırklareli: 103.38

9- Bursa: 103.47

8- Balıkesir: 103.59

7- Kocaeli: 103.85

6- İstanbul: 104.02

5- Çanakkale: 104.02

4- Muğla: 104.12

3- İzmir: 104.51

2- Ankara: 104.91

1- Eskişehir: 105.20