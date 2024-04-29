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Malatya’da yeşil alanlarda bakım ve onarım yapılıyor

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Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan Havaalanı Kavşağı’ndan başlayarak, İnönü Üniversitesi Kavşağı’na kadar bulunan kavşak, refüj, yol kenarları, kaldırım kenarları, mesire yerleri, Millet Bahçesi, Sümer Park, Beydağı Tabiat ve Orduzu Tabiat parklarında büyük bir gayretle yürüttüğü çalışmaları devam ettiriyor.

Malatya’da yeşil alanlarda bakım ve onarım yapılıyor malatya haber mask
Malatya’da yeşil alanlarda bakım ve onarım yapılıyor malatya haber
Malatya’da yeşil alanlarda bakım ve onarım yapılıyor malatya haber
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Yeşil Belediyecilik anlayışına önem veren Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan park ve bahçelerde ilaçlama, ağaçlandırma, çim biçme ve sulama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Malatya’da yeşil alanlarda bakım ve onarım yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, vatandaşların rahat bir nefes almak ve yorgunluklarını atmak için yoğun olarak kullandıkları büyük park ve alanlarda yaz dönemine de girilmesiyle birlikte hem görsel estetik hem de daha sağlıklı bir ortam oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya’da yeşil alanlarda bakım ve onarım yapılıyor

ÇOCUKLARA RAHAT VE GÜVENLİ ORTAMLAR OLUŞTURULUYOR

Özellikle çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri noktasında hassasiyet gösteren Malatya Büyükşehir Belediyesi, parklarda eskiyen, yıpranan, kırılan çocuk oyun gruplarında da onarım ve yenileme çalışmalarını da titizlikle yapıyor.

Malatya’da yeşil alanlarda bakım ve onarım yapılıyor

BELİRLENEN PROGRAMDA MERKEZDEKİ PARKLAR DA VAR

Malatya’nın yeşil dokusuna önem veren Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan Havaalanı Kavşağı’ndan başlayarak, İnönü Üniversitesi Kavşağı’na kadar bulunan kavşak, refüj, yol kenarları, kaldırım kenarları, mesire yerleri, Millet Bahçesi, Sümer Park, Beydağı Tabiat ve Orduzu Tabiat parklarında büyük bir gayretle yürüttüğü çalışmaları devam ettiriyor.

Malatya’da yeşil alanlarda bakım ve onarım yapılıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar belirlenen program dâhilinde devam edecek.

Malatya’da yeşil alanlarda bakım ve onarım yapılıyor
 
Malatya’da yeşil alanlarda bakım ve onarım yapılıyor
 
Malatya’da yeşil alanlarda bakım ve onarım yapılıyor

Kaynak: BÜLTEN

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29 Nis 2024 - 15:04 Malatya- Gündem

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