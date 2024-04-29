E-tebligat ile kamuda dev tasarruf sağlandı

UETS'in etkin kullanımı, noter üzerinden gönderilen kâğıt tebligatlara göre hem zaman hem de maliyet açısından önemli tasarruflar sağlıyor. KEP-UETS entegrasyonu ise tebligat iletişimini daha da kolaylaştırıyor. KEP posta kutusu aracılığıyla gelen tebligatlara anında cevap verilebiliyor. Bu da işlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.

TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, bu gelişmelerin e-dönüşüm araçlarının önemini bir kez daha gösterdiğini belirtiyor. TÜRKKEP olarak, tebligat işlemlerinin sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için kullanıcıların yanında olduklarını ifade ediyorlar. Ayrıca, UETS hesabı olan herkesin KEP sahibi olması gerektiğini vurguluyorlar.

Elektronik dönüşüm araçlarının kullanımıyla, kamuda ve özel sektörde işlerin daha verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Bu da zaman ve maliyet açısından önemli avantajlar sağlıyor ve çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor.

E-TEBLİGAT İLE KAMUDA DEV TASARRUF SAĞLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı rakamlara göre Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden son 5 yılda gönderilen elektronik tebligat sayısı 213 milyona ulaştı. Bu sayede kamuda 7 milyar 136 milyon 589 bin TL tasarruf sağlanırken, 126 bin 990 ağacın kesilmesi önlenerek çevreye verilen birçok zararın önüne geçildi.

Türkiye’de dijital dönüşüm araçlarının kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı rakamlarla ortaya çıktı. Bakan Uraloğlu, son 5 yılda Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gönderilen elektronik tebligat (e-Tebligat) sayısının 213 milyona ulaştığını açıkladı. Noter üzerinden gönderilen kâğıt tebligatlara göre zaman, maliyet ve iş gücü açısından ciddi oranda tasarruf sağlayan e-Tebligat uygulaması ile kamuda 7 milyar 136 milyon 589 bin TL tasarruf sağlandı. Uygulama sayesinde ayrıca 126 bin 990 ağacın kesilmesi önlenerek çevreye verilen zararın da önüne geçilmiş oldu.

TEBLİGATLAR KEP İLE YANITLANIYOR

Günümüzde en çok kullanılan e-dönüşüm araçlarından biri olan Kayıtlı Elektronik Posta, tebligat iletişiminde de kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. KEP-UETS entegrasyonuyla UETS gönderileri KEP posta kutusuna geliyor ve KEP ile tebligatlara anında cevap verilebiliyor. Kullanıcılar tebligat yanıtlarını hukuki ve yasal geçerli bir şekilde muhataplarına saniyeler içerisinde iletebiliyor.

Kullanımı standart e-posta kadar kolay olan ve elektronik ortamda hizmet veren KEP sistemi; noter, kargo, baskı, kâğıt, toner, arşiv ve lojistik gibi ihtiyaçları tamamen ortadan kaldırarak zaman ve maliyetten ciddi oranda tasarruf edilmesini sağlıyor.

Delil kutusu özelliği sayesinde; iletiyi gönderen taraf gönderimi kendisinin yapmadığını, karşı taraf ise teslim almadığını iddia edemiyor. KEP delilleri 20 yıl süreyle güvenle saklanıyor ve gerektiğinde mahkemelerde delil olarak kullanılıyor. Kâğıt ve lojistik gibi araçlara ihtiyaç duymayan KEP sistemi ağaçların kesilmesini önleyerek ve karbon ayak izini azaltarak çevrenin korunmasına da katkıda bulunuyor.

YILDIZ: UETS HESABI OLAN HERKES KEP SAHİBİ OLMALI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun paylaştığı verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “E-dönüşüm araçları hem kamuda hem de özel sektörde kullanıcılarına çok ciddi avantajlar sağlamaya devam ediyor. Bunun en güzel örneklerinden birini Ulaştırma Bakanımızın açıklamalarında görebiliyoruz. Posta, kargo, kâğıt, arşiv gibi fiziki ihtiyaçlar resmi evrak iletişiminde çok ciddi maliyetler yaratıyor. Kaybedilen zaman ve harcanan operasyonel güç de cabası. Dijital dönüşüm araçları ise tüm bu gereksinimleri ortadan kaldırarak tebligat iletişimini güvenle dijitalleştiriyor.

TÜRKKEP olarak tebligat işlemlerinin taraflar arasında uçtan uca sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve tarafların süreci sorunsuz şekilde yürütebilmesi için her aşamada kullanıcılarımızın yanında oluyoruz. TÜRKKEP, PTT ile 2019 yılında yaptığı iş ortaklığıyla UETS sistemine entegre olan ilk kuruluştur. UETS-KEP entegrasyonu sayesinde UETS gönderilerinin KEP posta kutusuna gelmesini sağlıyoruz. Yanıtla seçeneği tıklandığında tebligatın barkod numarası ve kamu kurumunun DETSİS numarası otomatik olarak iletiye geliyor. Bu sayede kullanıcılarımız hem doğru tebligata yanıt verdiğinden emin oluyor hem de barkod ya da DETSİS numarası aramak gibi bir zahmete girmeden tebligatlarına hızlıca cevap verebiliyor. Bununla birlikte kamudan EYP (e-Yazışma Paketi) formatında gelen tebligatlara yine bu formatla yanıt verilmesi gerekebiliyor. Biz KEP entegrasyonu sayesinde EYP formatında gelen tebligatların KEP posta kutusuna doğrudan düşmesini ve talep edilen formatta cevap verilmesini sağlıyoruz. Kullanıcılarımızın başka herhangi bir işlem yapmadan sadece iletiyi yanıtla demesi yeterli oluyor. EYP formatında yanıtlanan tebligatlar, tebligatı gönderen kurumdaki ilgili birime en doğru şekilde ulaştırılmış oluyor.

Bu anlamda Sayın Bakanımızın yapmış olduğu açıklamayı ve paylaşmış olduğu rakamları çok kıymetli buluyorum. Paylaşılan veriler ışığında UETS hesabı olan herkesin yani başka şahıs ve sermaye şirketleri, sonra gerçek kişilerin KEP sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: BÜLTEN