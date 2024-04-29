29 Nis 2024 - 14:05- Gündem G:

Malatya’daki tehlike saçan o binaya ilk müdahale!

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BUSABAH Medya’nın birçok kez gündeme getirdiği ve depremlerin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen herhangi bir önlemin alınmadığı Açıl İş Merkezi, verilen bilgilere göre bugün akşam saatlerinde ilk müdahale yapılacak.. Bugün sabah saatlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in incelemelerde bulunduğu binada balkonlardan sarkan beton ve molozlara kontrollü bir şekilde müdahale edileceği bildirildi.

Malatya’daki tehlike saçan o bina bugün yıkılıyor malatya haber mask
Malatya’daki tehlike saçan o bina bugün yıkılıyor malatya haber
Malatya’daki tehlike saçan o bina bugün yıkılıyor malatya haber
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BUSABAH Medya’nın birçok kez gündeme getirdiği ve depremlerin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen herhangi bir önlemin alınmadığı Açıl İş Merkezi, verilen bilgilere göre bugün akşam saatlerinde ilk müdahale yapılacak.. Bugün sabah saatlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in incelemelerde bulunduğu binada balkonlardan sarkan beton ve molozlara Malatya İtfaiyesi ve zabıta ekiplerinin işbirliği ile  kontrollü bir şekilde müdahale edileceği bildirildi.

Malatya’daki tehlike saçan o binaya ilk müdahale!

Malatya Çevre Yolu üzerinde, Turgut Temelli Caddesi alt kavşağında bulunan Açıl İş Merkezi tehlike saçmaya devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasarlı olduğu düşünülerek yıkımına başlanan binada çalışmalar durduruldu. Yıkımın kısmen yapıldığı binaya az hasarlı raporu verilse de yıkımın yaşandığı bölümlerden sarkan beton parçaları tehlikeli görüntüler ortaya çıkardı.
Malatya’daki tehlike saçan o binaya ilk müdahale!

Her gün binlerce insanın altından geçtiği binadan sarkan molozlar tehlike saçarken bina için hiçbir güvenlik önleminin alınmaması ise dikkat çekti. Binanın hemen altında çalışan esnafların üzerine birçok kez taş parçalarının düştüğü, inşaat demirlerinin üzerinde duran beton parçalarının ise kopup savrulduğu esnaflar tarafından bildirildi.

Malatya’daki tehlike saçan o binaya ilk müdahale!

BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE İLK MÜDAHALEDE BULUNULACAK

Bugün sabah saatlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in incelemelerde bulunduğu binada balkonlardan sarkan beton ve molozlara akşam 22.00 saatlerinde kontrollü bir şekilde müdahale edileceği bildirildi. BUSABAH Medya’nın defalarca gündeme getirdiği ve deprem araştırmacılarının birçok kez uyarılarda bulunduğu binada sarkan molozların kaldırılıması ise olası bir kazayı da önleyecek.

Malatya’daki tehlike saçan o binaya ilk müdahale!
 
 

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29 Nis 2024 - 14:05 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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