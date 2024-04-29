Vali Ersin Yazıcı’dan 1 Mayıs emek ve dayanışma günü mesajı

Vali Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele gününü kutlayan Vali Yazıcı, ülkenin güçlenmesinde ve kalkınmasında önemli bir rol oynayan işçi ve emekçilerin değerine vurgu yaptı. Ayrıca, işçilerin her zaman yanlarında olduklarını ve destekçileri olduklarını belirtti.

Mesajda, işçilerin emeğinin ülkenin kalkınmasında ve milletin refahının artmasında büyük öneme sahip olduğu vurgulanarak, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiği ifade edildi.

İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Güçlü ve söz sahibi bir ülke olma doğrultusunda hızla ilerleyen ülkemizin temelinde yer alan işçi ve emekçi kardeşlerimiz, emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde de önemli bir paya sahiptir. Bizler için bu denli önem arz eden işçilerimizin bu anlamlı günde olduğu gibi her zaman yanlarında bulunmaya, onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için var gücüyle çalışan; emeği, alın teriyle yoğurarak yüce bir değere dönüştüren, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.

Kaynak: BÜLTEN