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30 Nisan 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak

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30 Nisan 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti, çeşitli ilçeleri etkileyecek ve çeşitli saatler arasında gerçekleşecek. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve saat aralıkları:

30 Nisan 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak mask
30 Nisan 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak
30 Nisan 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak
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30 Nisan 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti, çeşitli ilçeleri etkileyecek ve çeşitli saatler arasında gerçekleşecek. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve saat aralıkları:

30 Nisan 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak

HATAY, KUMLU İLÇESİ

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00

Etkilenen Cadde/Sokaklar: İstiklal, Pirireis, Mustafa Kemal, Mimar Sinan, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, Yeni, Yavuz Selim, Okul, Genç Osman

30 Nisan 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak

HATAY, İSKENDERUN İLÇESİ

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Atık Suyu, Cırtıman

30 Nisan 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak

HATAY, BELEN İLÇESİ

Kesinti Süresi: 09:30 - 17:30

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Atatürk, Çakmak, Güllü, Bahçe, Tepe, Ergenekon

30 Nisan 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak

HATAY, ANTAKYA İLÇESİ

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00 (4 farklı kesinti)

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Antakya Reyhanlı, Merkez, Üzümdalı, Kale, Yasemin, Kozluca, Akıncılar, Meydan, Ayyıldız, Okul, Defne, Çevre Yolu, E5 Karayolu, Esk İskenderun Yolu, vb.

30 Nisan 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak

HATAY, ALTINÖZÜ İLÇESİ

Kesinti Süresi: 09:00 - 15:30

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Yasemin, Kozluca.

30 Nisan 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak
 

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29 Nis 2024 - 13:49 Hatay- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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