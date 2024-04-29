30 Nisan 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti, çeşitli ilçeleri etkileyecek ve çeşitli saatler arasında gerçekleşecek. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve saat aralıkları:
HATAY, KUMLU İLÇESİ
Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde/Sokaklar: İstiklal, Pirireis, Mustafa Kemal, Mimar Sinan, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, Yeni, Yavuz Selim, Okul, Genç Osman
HATAY, İSKENDERUN İLÇESİ
Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Atık Suyu, Cırtıman
HATAY, BELEN İLÇESİ
Kesinti Süresi: 09:30 - 17:30
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Atatürk, Çakmak, Güllü, Bahçe, Tepe, Ergenekon
HATAY, ANTAKYA İLÇESİ
Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00 (4 farklı kesinti)
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Antakya Reyhanlı, Merkez, Üzümdalı, Kale, Yasemin, Kozluca, Akıncılar, Meydan, Ayyıldız, Okul, Defne, Çevre Yolu, E5 Karayolu, Esk İskenderun Yolu, vb.
HATAY, ALTINÖZÜ İLÇESİ
Kesinti Süresi: 09:00 - 15:30
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Yasemin, Kozluca.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.