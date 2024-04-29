İnönü Mahallesi’ndeki işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili son gelişme

İnönü Mahallesi'nde bulunan İnönü Caddesi'ndeki Geçiçi Ticaret Merkezi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili son gelişmeler kamuoyuna duyuruldu. 26 Nisan 2024 tarihinde yaşanan olayın ardından, başlatılan çalışmalar neticesinde, olayın faili olarak D.H.M. isimli genç şahsın tespit edildiği belirtildi.

Aynı gün içerisinde S.S.Ç. isimli şahıs yakalanmış ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındı . 27 Nisan 2024 tarihinde adli mercilere çıkarılan şüpheli, yapılan değerlendirmeler sonucunda tutuklandı.

İnönü Mahallesi'nde İnönü Caddesi'ndeki Geçiçi Ticaret Merkezi'nde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili son gelişmeler açıklandı. Fail olarak belirlenen D.H.M. ve S.S.Ç. isimli şahıslar yakalandı ve tutuklandı.

26 Nisan 2024 tarihinde yaşanan olayın ardından, başlatılan çalışmalar neticesinde, olayın faili olarak D.H.M. isimli genç şahsın tespit edildiği belirtildi. Aynı gün içerisinde S.S.Ç. isimli şahıs yakalandı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmıştır.

27 Nisan 2024 tarihinde adli mercilere çıkarılan şüpheli, yapılan değerlendirmeler sonucunda tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi