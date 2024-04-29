Avukatlar adalet için yürüdü

Demez, “ Deprem felaketinde yıkılan ve can kayıplarının yaşandığı binalarla ilgili soruşturmalar felaketin hemen sonrasında başlatılmış ise de bu noktada kamu görevlileri de dâhil tüm sorumluların eksiksiz olarak tespiti ile yargı önünde hesap vermelerinin sağlanması elzemdir. Bu kapsamda; hukuki sürecin takipçisiyiz” dedi.

Ankara’da 81 ilin barolarının katıldığı adalet mitingi düzenlendi. Toplamda 5 bin kişinin katlım sağladığı mitingde Türkiye’nin 7 bölgesinden baro başkanları basın açıklamaları yaptılar. Doğu Anadolu bölgesi ve depremzede barolar hakkında bir basın açıklaması yapan Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, depremzede avukatların yaşadığı sorun ve sıkıntıları dile getirdi.

Avukatların 6 Şubat depremlerinde dahi birlik ve beraberlik içerisinde olmanın en büyük örneğini gösterdiğini vurgulayan Onur Demez, KOSGEB hibe ve kredilerinden deprem mağduru avukatlarından yaralanması gerektiğinin altını çizdi.

“AVUKATLARIN ÖNEMİNİ GÖSTERMİŞTİR”

Depremin üzerinden 15 ay gibi bir süre geçse de hala depremzede avukatların sorun ve sıkıntılarının çözüme kavuşturulamadığını söyleyen Demez,

“6 Şubat 2023 ‘Asrın Felaketi’nde, 11 İlimiz depremin yıkıcı etkilerini bizzat yaşamış ve felaketin ağırlığını tüm vatandaşlarımız yüreklerinde hissetmiştir. Yaşadığımız felakette kaybettiğimiz meslektaşlarımızı ve vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Depremde, meslektaşlarımız en zorlu şartlarda dahi birlik ve beraberlik içerisinde olmanın en büyük örneğini bizlere göstermiştir. Bu büyük dayanışma örneği için başta Türkiye Barolar Birliğimize (TBB), birlik başkanımıza, TBB Yönetim Kurulu üyelerimize, barolarımıza, baro başkanlarımıza, meslektaşlarımıza ve baro çalışanlarımızın her birine ayrı ayrı bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz. Yaşadığımız deprem felaketi, bizlere bir kez daha baroların ve avukatların önemini göstermiştir. Meslektaşlarımız, depremzede vatandaşlarımızın artan sorunlarını çözmek için mücadele ederken, depremin üzerinden geçen bu sürede ise meslektaşlarımızın sorunları maalesef çözüme kavuşturulmamıştır”

şeklinde konuştu.

“HİB E VEYA KREDİ DESTEĞİ VERİLMELİDİR”

Avukatların depremlerle birlikte doğan acil finansal ihtiyaçların karşılanması gerektiğine dikkat çeken Demez,

“Meslektaşlarımıza depremin ilk anından bugüne kadar hiçbir maddi destek sağlanmamıştır. Depremden etkilenen meslektaşlarımız için acil finansal ihtiyaçların karşılanması büyük önem taşımaktadır. Bu noktada faizsiz veya düşük faizli kredi seçeneklerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle, hasar gören bürolar için yeniden inşa çalışmalarında kullanılmak üzere hibe veya kredi desteği verilmelidir. Meslektaşlarımız evlerini ve bürolarını kaybettiklerinden, işlerine devam edemeyecek duruma gelmişlerdir. Halen, birçok meslektaşımız konteynırlarda, bir yandan yaşamını idame ettirmeye çalışırken, bir yandan da konteynır ofislerde kutsal mesleğimizi icra etmeye çalışmaktadır. İşte tam da bu noktada bürolarını kaybeden meslektaşlarımıza kira yardımı sağlanmalıdır. Birçok meslek grubunun depreminin ilk gününden itibaren yararlandığı, ancak, bizlerin mahrum bırakıldığı, KOSGEB hibe ve kredilerinden, deprem mağduru avukat meslektaşlarımız da yararlanmalıdır”

ifadelerine yer verdi.

“ADALETE ERİŞİM HAKKI ORTADAN KALDIRILMIŞTIR”

Deprem bölgelerinde adliye hizmetlerinin konteynerlerde zor şartlar altında verildiğini kaydeden Demez,

“Depremin üzerinden 15 ay geçmesine rağmen, halen deprem bölgesindeki birçok ilimizde adliye hizmetlerinin ek binalarda ve konteynerlerde faaliyetini sürdürmeleri, adalete erişim hakkını ortadan kaldırmıştır. Bir an önce adalete yakışır binaların tahsis edilmesi, yapıların eksiksiz tamamlanması gerekmektedir. Deprem bölgesi barolarına kayıtlı olan tüm meslektaşlarımızın Bağ-kur prim borçları ve vergi borçları silinmeli, belirli süre ile prim ödeme ve vergi muafiyeti getirilmelidir. Deprem bölgesinde meslektaşlarımızın biriken Adli Yardım ve CMK Ödemelerinin ivedi olarak yapılmasını talep ediyoruz. Deprem felaketi bir kez daha yaşama hakkının ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermiştir. Deprem felaketinde yıkılan ve can kayıplarının yaşandığı binalarla ilgili soruşturmalar felaketin hemen sonrasında başlatılmış ise de bu noktada kamu görevlileri de dâhil tüm sorumluların eksiksiz olarak tespiti ile yargı önünde hesap vermelerinin sağlanması elzemdir. Bu kapsamda; hukuki sürecinde takipçisiyiz, her ne kadar mahkemelerce katılma taleplerimiz ısrarla reddedilse de bizler tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi için hukuki süreci sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz”

diye konuştu.