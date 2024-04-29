Hayvancılık sektörü kan kaybediyor “Dışa bağımlılık çok acı verici”

Kırımızı et fiyatında bir süredir devam eden artışla ilgili konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, artık Türkiye’nin ette ve sütte kendi kendisine yetebilecek bir pozisyona gelmek için ulusal bir tarım ve hayvancılık politikasına geçmesi gerektiğini dile getirdi. Kırmızı ette ortaya çıkan tablonun maalesef çok üzücü olduğunu belirten Özcan, “Üretmeyen toplumlar sürekli tüketmeye mahkûm kalmıştır. Bu da ülkeye en büyük zararı vermiştir. Bu kadar verimli topraklar ve bu kadar büyük ve verimli arazilerimizin olmasına rağmen tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı olmak maalesef çok acı verici bir durum” dedi.

Bir süredir hem satıcıyı hem de tüketici mağdur eden fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Bir türlü önlem alınamayan bu durumla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, önemli açıklamalarda bulundu.

Et fiyatlarının bir süredir hız kesmeden artığının farkında olduklarına dikkat çeken Özcan, aylar, yıllar önce kırmızı ette bir krizle karşı karşıya kalınacağını sektörün tüm paydaşlarının bunu gördüğünü söyledi.

“HER KESİM DE MAĞDUR OLUYOR”

Et fiyatlarının hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Özcan,

“Son zamanlarda Tarım ve Orman Bakanlığı özellikle canlı hayvan ithalatında önemli bir kısıtlamaya gitti. Canlı hayvandaki kapasite oranlarının yüzde 40’ı kadar hayvan ithal etme hakkı bulunan firmalar, kapasitesinin yüzde 20’sini temin edebilecek duruma getirildi. Böyle olunca zaten içeride canlı hayvanda hususunda yaşadığımız krizine bir de ithal canlı hayvan kısıtlaması da eklenince et fiyatlarında ciddi anlamda bir artış yaşandı. Fakat geçmişte bir dönem özellikle canlı hayvan yetiştiricisi arkadaşlarımız önemli bir mağduriyet yaşadılar. Üretim maliyetlerinin çok artmasıyla beraber et fiyatlarının çok geride kaldığı bir dönem yaşadık. Bu süreçten sonra et fiyatlarındaki bu artışla beraber, üretim maliyetleri kısmen et fiyatlarının da gerisinde kaldı ve üretici ciddi manada bu yükselişten bir taraftan mutlu olurken, burada büyük mağduriyet yaşayan da bu defa tüketiciler oldu. Çünkü tüketicilerin kırmızı ete ulaşımı gittikçe zorlaşıyor. Et fiyatları bir süredir artışına hız kesmeden devam ediyor. Bu da hem üretici hem tüketici hem de satıcı açısından çok da olumlu olmadı. Her kesim de mağdur oluyor”

açıklamasında bulundu.

“BUNU GEÇMİŞTE DEFALARCA SÖYLEDİK”

“Hem üretmemiz hem de ürettiğimizi tüketicilere ulaştırmamız gerekiyor” diyen Özcan, şunları kaydetti:

“Türkiye’de bir taraftan özellikle son zamanlarda enflasyonun giderek artması, Türk lirasının diğer kaybetmesine neden olması, bir taraftan da piyasa ürünü talep ederken yeteri kadar arz gerçekleştirilmediğinde fiyatların artmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla hem burada üretici ürettiğini tüketiciye ulaştıramıyor, çünkü fiyatlar çok yüksek, hem de tüketici arzu ettiği kadar ete ulaşamıyor. Biz bunu geçmiş yıllarda defalarca söyledik. Kestiğimiz her dişi hayvan veya inek ette yaşayacağımız bir krizin habercisiydi. Biz her fırsatta bakanlık yetkililerinin özellikle danayı elde edeceğimiz dişi hayvanın kesinlikle kesiminin zorlaştırılması gerektiğini ifade ediyorduk. İnek kesimi hususunda mevcut yönetmelikler yeniden gözden geçirilip, güncelleştirilerek inek kesimini zorlaştıracağız ki ciddi anlamda yurt dışından ithal ettiğimiz canlı hayvana ihtiyaç duymadan kendi kendimize elde ettiğimiz, yetiştirdiğimiz danalarla kırmızı ette de önemli bir üretici olalım. Ama maalesef bu hususta ayaküstü tedbirlerle sorunu çözmeye çalışarak bu etteki bu krizin haberciliğini kendimiz yaptık, bunun altyapısını maalesef kendimiz oluşturduk. Bir dönem çok hızlı canlı hayvan ithalatı yaparken, şimdi tam ihtiyaç duyduğumuz bir anda da ithalatı kısıtlayarak piyasa dengelerini oluşturmaya çalışıyoruz. Ama maalesef bu da tüketiciye ciddi manada zarar veriyor. Dolayısıyla kırmızı et piyasasını yöneten Et ve Süt Kurumunun mutlaka kalıcı tedbirler alması, Tarım Bakanlığımız da uzun vadeli birtakım tedbirlerle sorunu ciddi anlamda çözecek çalışmalar yapması lazım. Aksi takdirde biz 3 ay sonra yine bu konuyu konuşuruz.”

“MAALESEF BU KONULARI HEP KONUŞUYORUZ”

Ortaya çıkan tablonun çok üzücü olduğunu söyleyen Özcan,

“Bir an önce tarım ve hayvancılıkta önemli tedbirler alıp, Türkiye’nin kanayan yarasına dönen bu huşuları mutlaka masaya yatırıp çözmemiz gerekiyor. Bugün yaşadığımız et krizinde hem üretici mağdur hem de tüketici. Dolayısıyla bu konuda biz ne tedbir aldıysak ne üretici ne de tüketici mutlu oldu. Yani ortaya çıkan tablo maalesef çok üzücü. Üretici ürettiğini satamazken tüketici de kırmızı ete ulaşımda ciddi manada zorluk yaşıyor. Maliyetleri gözden geçireceğiz, özellikle üreticinin maliyet artışında yaşadığı bütün sorun ve sıkıntıları masaya yatırıp bu sorunları en aza indireceğiz. Ama bir taraftan da et ve süt piyasasını denetimini de kesinlikle yapacağız. Maalesef bu konuları hep konuşuyoruz. Yasal düzenlemelerde henüz bir gerçekliğe ulaşamadık. Şartların daha farklı olduğu dönemlerde kalan yasal yönetmeliklerle yönetiliyoruz. Tarım Bakanlığı gerek tarımda gerekse hayvancılıkta ülkemizde değişen canlı hayvan üretimindeki şartları göz önüne alarak yönetmelikleri gözden geçirmek zorunda. Artık Türkiye ette ve sütte kendi kendisine yetebilecek bir pozisyona gelmek için ulusal bir tarım ve hayvancılık politikasına geçmek zorunda”

ifadelerine yer verdi.

“GEÇMİŞTE BUNU KARKAS ETTE, LOP ETTE GÖRDÜK”

Çiftçilerin dişi hayvanlarını Kurban Bayramı’na hazırladıkları söylentileri hakkında da konuşan Özcan,

“Dişi hayvanların kesimi oldukça kötü. Her ineğin kesimiyle birlikte bir dananın kesildiğinin kimse farkında değil. Bu Kurban Bayramı’nda bu kadar yüksek fiyatlar olacak ve vatandaşlarımız büyük bir ihtimalle sıkıntı yaşayacaklar. Türkiye’de bugün enflasyona baktığımız zaman da çok zor bir döneme gireceğiz. Ben tekrar Tarım Bakanlığı ve Tarım İl müdürlüklerinin inek kesimi veya dişi hayvan kesimi hususunda bütün şartları gözden geçirip, önemli tedbirler alması gerektiğini düşünüyorum. Dişi hayvan üretime katkıda bulunacak düzeydeyse kesimine asla müsaade edilmemeli. Çünkü kriz gittikçe büyüyor ve biz önümüzdeki dönemlerde bu krizi çözmek için de tekrar canlı hayvan ithalatına yönelmek zorunda kalırız. Geçmişte bunu karkas ette, lop ette gördük. Alınan tedbirler spontane ve ayaküstü tedbirlerdi. Böyle alınan tedbirler bizi sonuca götürmediğini biliyoruz. Dolaysıyla Kurban Bayramı’nda da özellikle inek kesiminin engellenmesi için Tarım İl müdürlüklerinin mutlaka denetim yapması gerekiyor. Bu denetimlerde yönetmeliklerin, yasaların, kanunların ön gördüğü her şeyin uygulanması ve dişi hayvanların kesimine müsaade edilmemesi lazım”

diye konuştu.

“İNEK KESİMİ ZORLAŞTIRILMALI”

Yönetmeliklerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Özcan,

“Kısırlaşmış sütten kesilmiş, verimden düşmüş dişi hayvanların da insanların ihtiyaç duyduğu kırmızı ete dönüşmesi de gayet normal. Tekrar söylüyorum bu yönetmelikler mutlaka gözden geçirilmeli, inek kesimini ciddi manada zorlaştırıp, üretime katkıda bulunacak şartlar oluşturmalı, maliyetlerin en aza indirilmesi için yoğun destekler verilmeli. Tarım Bakanlığı bugün iyi destekler veriyor ama bunu daha da artırmak zorundayız. Çünkü üretmeyen toplumlar sürekli tüketmeye mahkûm kalmıştır. Bu da ülkeye en büyük zararı vermiştir. Bu kadar verimli topraklar ve bu kadar büyük ve verimli arazilerimizin olmasına rağmen tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı olmak maalesef çok acı verici bir durum. Özellikle hayvancılık hususunda da yetkililerin Ulusal Hayvancılık Politikasını hayata geçirtmesi gerektiğini ifade ediyorum”

şeklinde konuştu.