Vatandaşlardan çarşı tepkisi

Geçmişte Hindistan Çarşısı’na benzetilen Malatya’da esnaflar için gerekli düzenlemeler yapılsa da vatandaşların geçiş güzergâhlarının dar olması tepkiler çekmeye devam ediyor. Hala çarşı merkez için ‘Hindistan Çarşısı’ benzetmesi yapan vatandaşlar, bu konuda yetkililerin gerekli adımı atmasını talep ederken, kaldırım ve yollardaki geçiş alanlarının genişletilmesini istediler.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Malatya’da birçok esnaf dükkânını kaybetmişti. Depremlerle birlikte şehrin düzeni de tamamen değişti.

Esnaflar ilk zamanlar genellikle Şire Pazarı ve Akpınar bölgesinde gelişi güzel kurulan çadırlarda hizmet verip vatandaşların geçiş güzergâhlarını engellerken bu alanlar birçok kişi tarafından Malatya’nın Hindistan çarşısına döndüğü şeklinde tepkiler çekiyordu.

Depremlerin üzerine belli bir süre geçtikten sonra esnaflara konteyner tahsis edilip şehrin farklı noktalarına yerleştirilmeye başlandı. Ancak yerleştirmeler düzensiz olunca geçmişte gösterilen tepkilerin aynısı tekrar gelmeye başladı. Vatandaşlar yolların dar, yol ve kaldırımlardan geçişlerin güç olduğuna dikkat çekerek, çarşıdaki düzensizliğin hala devam ettiğini dile getirdiler. Burada başta yetkililer olmak üzere zabıtalara büyük görevler düştüğünü belirten vatandaşlar, mutlaka çarşı merkez başta olmak üzere şehirde hizmet veren esnafların düzenli olması gerektiğini savundular.

Vatandaşlar geçiş güzergahlarının kapatıldığını ifade ederek yetkililerin bir an önce gerekli çalışmalar yapılıp, Malatya’nın artık bir düzene kavuşmasını istediler.