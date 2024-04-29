Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen çobanlık ve kırkım kursuna katılan Malatyalı kadınlar, hem eşlerine yardım ediyorlar hem de kadının her alanda aktif bir şekilde yer alması için birçok kadına rol model oluyorlar. Aldıkları eğitim ve bir kadın olarak hayvancılıkla uğraşmanın zorlukları hakkında bilgi veren kadın kursiyeler BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundular.

Zor ve meşakkatli bir iş olması nedeni ile genellikle erkekler tarafından yapılan hayvancılık, şimdiler de kadınlar tarafından da ilgi görüyor.

“ÇOK EMEK VERİYORUZ”

Uzun zamandır hayvanlık ile uğraştığını kaydeden Demet İzci kursiyer,

“Biz uzun zamandır Arguvan İsaköy’de hayvancılık işi ile uğraşıyoruz. Zor bir işimiz var, çok emek veriyoruz. Bu kurda katıldık ve gerçekten çok da faydasını gördüm. Bundan sonraki süreçte burada öğrendiklerimizi uygulamaya çalışacağım”

şeklinde konuştu.

“KADININ YAPAMAYACAĞI BİR İŞ YOK”

Kadının yapamayacağı bir iş olmadığını dile getiren İzci,

“Hayvancılık çok ciddi emek isteyen bir iş olduğu için güç konusunda bazen yetersiz kalabiliyoruz. O anlamda da makineler imdadımıza yetişebiliyor. Onun dışında kadının yapamayacağı bir iş yok. Sağımımızı, peynirimizi, kuzularımızın ilaçlamasını da yapıyoruz her işle uğraşıyoruz. Bazen güç anlamında yetersiz kalabiliyoruz o süreçte de çoğu zaman eşlerimiz, çocuklarımız ve makineler imdadımıza yetişiyor”

ifadelerine yer verdi.

“NEDEN EĞİTİMİNİ ALMAYALIM DİYE DÜŞÜNDÜK”

Uzun zamandır hayvancılık ile uğraşmalarına rağmen eksik olan yönlerini öğrendiklerini kaydeden İzci,

“Kadın yetirince aktif çalışmaya alışkın bir bünyeye sahip. Yoruluyoruz tabi ki ama değer. Böyle bir kurs düzenleneceği haberini aldığımızda yaptığımız işin neden eğitimini almayalım diye düşündük. Kursa katıldık burada gerçekten hocalarımızla bizimle çok ilgiliydi, teşekkür ediyoruz. Kursa katılım başarı ile bitirdik ve sertifikamızı aldık”

dedi.

“EKSİK KALAN YÖNLERİMİZİN OLDUĞUNU GÖRDÜM”

Kurs kapsamında aldıkları eğitimler hakkında bilgi veren Demet İzci,

“Kurs kapsamında hayvanları ilaçlama, beslenmeleri ve doğumları konusunda hemen hemen her anlamda bilgi sahibi olduk. Hayvanlarla nasıl uğraşacağız, nasıl iş yapacağız ve hayvanların büyüme süreçleri hakkında eğitim aldık. Bu kursta eksik kalan yönlerimizin de çok olduğunu gördüm. Onları da anladık. Alanında uzman ve profesyonel insanlardan eğitimler alarak farklı şeyler öğrenerek, kendimizi bir şeyler kattık”

söyleminde bulundu.

“TECRÜBELİ OLDUK”

Eşi ile birlikte Darende ilçesinde hayvancılıkla uğraştıklarını kaydeden Ayşe Şimşek isimli kursiyer ise,

“Ben Sakarya’dan Malatya’ya geldim. Eşim ile birlikte yaklaşık 13 yıldır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu kursun gerçekten çok faydasını gördüm. Hayvanların yemi, suyu, aşısı ve kırkımı hakkında bilgi sahibi olduk. Eşim kırkım yapmayı biliyordu, ben de onunla birlikte yapmaya çalışıyordum bu kurs ile öğrendiklerimizi pekiştirdik. Hayvanları ilaçlama, yemleme, vitaminleri ve aşıları hakkında bilgiler öğrendik. Bizlere güzel bir katkı oldu, iyi eğitim aldık, tecrübeli olduk”

açıklamasında bulundu.