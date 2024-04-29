O maçta kadın ve öğrencilere yüzde 50 indirim

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçının bilet fiyatları 155 TL ile 2 bin TL arasında satışa çıkacak. Kadın ve öğrenciler ise kale arkalarındaki biletleri yüzde 50 indirimle alabilecek.

Samsunspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında 19 Mayıs Stadyumu’nda 4 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Karadeniz derbisindeki 69. randevuyu statta izlemek isteyen taraftarlar için biletler yarın satışa çıkacak. Öncelikli alım hakkı Samsunspor passolig kart sahiplerinin olacak. Maç biletlerinin fiyatları ise bugün belli oldu.

Kale arkası 155 TL, Doğu (Maraton) alt-üst 300 TL, B Batı alt-üst 850 TL, A Batı alt-üst bin TL, VIP 2 bin TL ve Trabzonspor tarafına ayrılan bilet fiyatları da 200 TL olarak belirlendi.

Kadınlar ve çocuklar için kale arkalarından alınacak 155 TL’lik bilet fiyatlarına yüzde 50 indirim uygulanacak.

Yarın saat 11.00’den itibaren bilet satış noktalarında satışa çıkacak biletlerin öncelikle Samsunspor logolu kart sahiplerine açılacağı, maça 24 saat kala da diğer logolu kart sahiplerinin bilet satın alabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı