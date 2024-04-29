“Dünyada aşılanma oranlarında düşüş var”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, her yıl Nisan ayının son haftasında kutlanan “Aşı Haftası” nedeniyle aşının önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

“AŞI İNSANLIK TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞTUR”

Aşının insanlık tarihini etkileyen çok önemli bir buluş olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Çebi, “Dünyada her yıl aşı ile önlenebilir hastalıklardan 2-3 milyon çocuk ölmektedir. Küresel aşılama ile bunun 1,5 milyonu önlenebilir. Aşılar çocuk felci, tetanoz, difteri gibi ölümcül hastalıklara karşı çocuğunuzu korumanın yanında, hastalıkların çocuktan çocuğa yayılımını önleyerek büyük oranda azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını sağlar” diye konuştu.

“ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ HASTALIKLARI ÖNLEMEK”

Öncelikli görevlerinin hastalıkları önlemek olduğunu belirten Uzm. Dr. Çebi, “Biz hekimlerin öncelikli görevi, hastalıkları tedavi etmek değil, hastalıkların önlenmesini sağlamaktır. Aşılar bu amaca hizmet eden elimizdeki en önemli araçtır. Ülkemizde aile sağlığı merkezlerinde 13 hastalığa karşı ücretsiz aşılama yapılmaktadır. Her yıl bu sayede 14 bin. 296 çocuğun ölümü engellenmektedir. Çocuklarımız ve ülkemizin sağlıklı geleceği için çocuklarımızı aşılatmalıyız” şeklinde konuştu.

“DÜNYADA AŞILANMA ORANLARINDA DÜŞÜŞ VAR”

Son yıllarda aşılamanın kanıtlanmış faydalarının iyi bilinmesine rağmen çocukluk çağındaki aşılanma oranlarında global bir düşüş yaşandığının altını çizen Uzm. Dr. Çebi, "Avrupa‘da 2017 verilerine göre kızamık vaka sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık 3 kat arttığı ve tanı alan vakaların yüzde 87‘sinin aşılanmayı reddettiği tespit edilmiştir. Yine Avrupa‘da boğmaca, tetanoz ve difteri aşısı ile bağışıklama oranı yüzde 92‘ye, Amerika‘da ise yüzde 91‘e kadar düşmüştür” ifadelerini kullandı.

“AŞI KARŞITLIĞINI ÖNLEMEK SORUMLULUĞUMUZ OLMALI”

Türkiye‘de de genel aşılanma oranlarında düşüş yaşandığının belirlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Çebi, “Ülkemizde kızamık, kızamıkçık, kabakulak, difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, konjuge pnömokok ve Hepatit B aşıları ile bağışıklama oranları 2016 yılında yüzde 98 iken sonraki yılda yüzde 96‘ya gerilemiştir. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 yılı için belirlediği 10 küresel sorun içerisinde aşı reddine de yer vermiştir. Bu bağlamda aşı karşıtlığını önlemek toplumsal bir sorumluluk olmalıdır” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı