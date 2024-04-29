O takım 6 hafta sonra kazandı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, deplasmanda oynadığı Pendikspor maçını kazanarak, 40 puana erişti. Sarı kırmızılılar ligde 6 maç sonra kazandı.
Süper Lig'deki son galibiyetini sahasında oynadığı ve 3-2 kazandığı Ankaragücü maçında elde eden Kayserispor, haftalar sonra 3 puanı Pendikspor deplasmanında kazandı. Ankaragücü maçı sonrası 2 beraberlik 4 yenilgi alarak 37 puanda kalan sarı-kırmızılılar, uzun süren galibiyet orucunu İstanbul'da bozdu. Maçın hemen başında yenik duruma düşmesine rağmen Aylton Boa Morte ve Mehdi Bourabia'nın golleri ile 3 puanı kazanmayı bilen Kayserispor, puanını da 40'a yükseltti.
Kayserispor, ligin 35. haftasında bu hafta sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.