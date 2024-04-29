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Depremzede baba oğul kalıcı iş yeri için gün sayıyor

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Deprem bölgesi Malatya’da, işyerleri yıkılan baba oğul konteyner çarşıda ekmek mücadelesi veriyor. İşlerinden memnun olan baba oğul, kalıcı iş yeri için ise gün sayıyor.

Depremzede baba oğul kalıcı iş yeri için gün sayıyor malatya haber mask
Depremzede baba oğul kalıcı iş yeri için gün sayıyor malatya haber
Depremzede baba oğul kalıcı iş yeri için gün sayıyor malatya haber
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde kent merkezi Turgut Temelli Caddesi üzerinde faaliyet gösterdikleri iş yerleri ağır hasar alan daha sonrası ise yıkılan 68 yaşındaki Osman Şimşek konteyner çarşıda oğlu ile birlikte hayata tutunmaya çalışıyor.

Depremzede baba oğul kalıcı iş yeri için gün sayıyor

Şehir merkezi Cumhuriyet meydanında oluşturulan konteyner çarşıda bir yıldan fazla bir süredir babası Osman Şimşek ile birlikte hizmet vermeyi sürdüklerini kaydeden Aydın Şimşek, daha önceleri çerez satışı yaptıklarını depremler sonrası ise çaycılık yapamaya başladıklarını söyledi.

Depremzede baba oğul kalıcı iş yeri için gün sayıyor

Baba Osman Şimşek ise, depremlerin ardında bir süreliğine kent dışına çıkış yaptıklarını daha sonra konteyner çarşıda yer tahsisi yapılmasıyla birlikte kente dönüş yaparak işlerini sürdürdüklerini ifade ederek, “İş yeri için konteyner başvurumuz olumlu sonuçlandıktan sonra çay satışı yapamaya başladık. Aynı zamanda çanta satışları da yapıyoruz. Kalıcı işyerleri tamamlanırsa buradan yeni çarşıya geçmeyi düşünüyoruz bu da bizler için çok iyi olur” diye konuştu.

Depremzede baba oğul kalıcı iş yeri için gün sayıyor
 
Depremzede baba oğul kalıcı iş yeri için gün sayıyor
 
Depremzede baba oğul kalıcı iş yeri için gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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29 Nis 2024 - 10:48 Malatya- Yaşam

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