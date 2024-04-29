- Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması yarın başlayacak

ABONE OL Google News Sayfamız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, yarın oynanacak Bayern Münih - Real Madrid maçıyla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması yarın başlayacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması, yarın ve 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. Yarı final ilk maçında yarın Bayern Münih, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Bu turdaki tüm maçlar TSİ 22.00'de başlayacak. Yarı final rövanş müsabakaları ise 7-8 Mayıs'ta yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

1 Mayıs Çarşamba

Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# UEFA Şampiyonlar Ligi, son dakika, yarı final, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund

29 Nis 2024 - 10:25 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL