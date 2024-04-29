Diyarbakır’da yarın geniş çaplı yaşanacak!

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Diyarbakır’da:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karahanköy, Şeyh Şamil, Mevlana Halit bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Kemertaş bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Sarıtoprak, Tekel bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kalaç bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Şükürlü, Yuvacık bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Karşıyaka bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı 15 Temmuz, Çelebi, Bağlarbaşı, Yeşiltepe bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Koyunalan, Dereboyu, Canveren, Taşdam, Alangör, Dikentepe, Ekinciler, Çakmak, Kalkan bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Başköy, Sergenli, Baturköy, Bademli, Durabeyli, Dedeköy, Kaygısız, Tepe, Kırklar, Süsümlü, Anıl, Yukarıturalı, Çardaklı, Sergen, Kaledibi, Abacılar, Serenköy, Kalaba, Topçular, Yayvan, Soylu, Okurköy, Uzunlar, Gürbüz, Kırım, Çukurköy, Çarşı, Belen, Zirve, Merkez, Dereli, Akçayurt, Süslü, Kuyular, Veziri, Duru, Veziri bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Kavaklıboğaz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, Topraktaş, Oğlaklı, İnanöz, Mezopotamya, Barış bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Yenişehir bölgesine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Baloğlu, Akçesir, Kayacık, Yuvacık, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Özbek, Merkez Eski, Bağcılar, Merkez Yeni, Başbuğ, Uzunova, Düzce, Koçkar, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Güleç, Dolun, Yaylak, Akbulak, Argün, Karabulak, Konuklu, Özbek, Baloğlu, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Ünal, Yakıt, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağaçkorur, Saltuk, Ağıllı, İnkaya, Karpuzlu, Aygün, Üçkuyu, Temran bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Demirli, Güllük, Salkımlı, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Dolun, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Akdoruk, İslamköy, Kaynak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Serin, Uçarlı, Güçlü, Dibek, Dernek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret, Çağlayan, Yorulmaz, Baharlar, Gürbeyli, Müminağa, Yeşilburç, Çarşı, Kılıçlı, Damar, Kıyı, Yenişehir, Türeli, Yünlüce, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Zümrüt, Güldiken, Yaprak, Sığınak, Dallıca, Budak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere, Başköy, Sergenli, Baturköy, Bademli, Durabeyli, Dedeköy, Kaygısız, Tepe, Kırklar, Süsümlü,, Anıl, Yukarıturalı, Çardaklı, Sergen, Kaledibi, Abacılar, Serenköy, Kalaba, Topçular, Yayvan, Soylu, Okurköy, Uzunlar, Gürbüz, Kırım, Çukurköy, Çarşı, Belen, Zirve, Merkez, Dereli, Akçayurt, Süslü, Kuyular, Veziri, Duru, Yukarıturalı, Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Ecemiş bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Serin, Uçarlı, Güçlü, Abalı, Dibek, Dernek, Daralan, Şenlik, Karahasan, Muradiye, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Çeper, Hedik, Kabakaya, Kıralan, Yamaçlı, Tuzla, Birlik, Ergin, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Örtülü, Gökçe, Ziyaret, Başköy, Sergenli, Baturköy, Bademli bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Durabeyli, Dedeköy, Kaygısız, Tepe, Kırklar, Süsümlü, Anıl, Yukarıturalı, Çardaklı, Sergen, Kaledibi, Abacılar, Serenköy, Kalaba, Topçular, Yayvan, Soylu, Okurköy, Uzunlar, Gürbüz, Kırım, Çukurköy, Çarşı, Belen, Zirve, Merkez, Dereli, Akçayurt, Süslü, Kuyular, Veziri, Duru bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Camii, Selahattin, Kale bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet, Gürdoğan, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Yenice, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Karagöz, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Kuşburnu, Esenbağ, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Köprübaşı, Karaçalı, Hızır İlyas, Gölpınar, Dökmetaş, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Yenice, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş, Sivritepe, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.