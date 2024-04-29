- Sağlık

29 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 29 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

29 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 29 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

29 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Samet Eczanesi

Atatürk (Kışla) Caddesi, No:49/B, Hayat Hastanesi yanı

24 saat açık

Esma Eczanesi

Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Sultanlar Sarayı Kız Yurdu aşağısı, Göztepe Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Yenipetek Eczanesi

Ankara asfaltı Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı

24 saat açık

Sevinç Eczanesi

Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi yanı, Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Menengiç Eczanesi

Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85, Menengiç Eczanesi

24 saat açık”

 

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29 Nis 2024 - 09:56 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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