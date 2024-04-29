Malatya’da hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerinde seyredeceği; rüzgârın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 29 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 30 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 32 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 32 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 30 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.”

https://www.mgm.gov.tr/tahmin/gunluk-tahmin.aspx?b=13#sfB