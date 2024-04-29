Malatya’da hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerinde seyredeceği; rüzgârın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 29 derece,
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece,
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece,
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece,
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 30 derece,
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 32 derece,
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,
Kale: Parçalı ve çok bulutlu 32 derece,
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece,
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece,
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 30 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.”
https://www.mgm.gov.tr/tahmin/gunluk-tahmin.aspx?b=13#sfB
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.