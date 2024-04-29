Malatya’da 4 ilçeye kesinti uyarısı

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Gedik, Yaka mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Çobanuşağı, Kolköy, Kasımuşağı, Sakalıuzun, Eğin, Bağköy, Mezra, Küçükkürne, Kurtuşağı, Büyükköy, Kayadibi, Çatalbahçe, Demirciler, Çakıllıpınar, Güneşli, Aksüt, Mollauşağı mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yenice, Yavuzlar, Karaoğuz, Günpınar, Başdirek, Yarımca, Gaziköy, Yeniköy mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde, Fatih, Yağmurlu, Eğin, Yaylımlı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene, Cumhuriyet, Cumhuriyet (Yeşilyurt), Kırlangıç, İkizce, Kırkpınar, Işıklı, Oluklu, Eskiköy, Karapınar, Kuyulu, Kuşdoğan mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Karabağlar, Hanımınçiftliği, Meydanbaşı, Yarımcahan, Yeni, Kemerköprü, Toptaş, Alacakapı, Karahan, Kaynarca, Karaköy, Dolamantepe, Melekbaba, Bulgurlu, Taştepe, Hasırcılar, Şehitfevzi, Bahçelievler, Kadıçayırı, Battalgazi, Alişar, Çolakoğlu mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.