29 Nis 2024 - 00:17- Gündem G:

Son dakika! Malatya'da deprem hissedildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'da az önce hissedilir bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Son dakika! Malatya'da deprem hissedildi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'da az önce hissedilir bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 00.14'te Malatya'nın Akçadağ ilçesi Kadıibrahim merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.


AFAD verilerine göre ise yine Akçadağ merkezli olan deprem 3.8 büyüklüğünde ve 8.6 kilometre derinlikte oldu.

Deprem bazı noktalarda hissedildi.
# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, deprem, Malatya deprem, Kandilli Rasathanesi, Akçadağ, Afad, Kadıibrahim, Son dakika deprem

29 Nis 2024 - 00:17 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL