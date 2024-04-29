Son dakika! Malatya'da deprem hissedildi

Malatya'da az önce hissedilir bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 00.14'te Malatya'nın Akçadağ ilçesi Kadıibrahim merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.



AFAD verilerine göre ise yine Akçadağ merkezli olan deprem 3.8 büyüklüğünde ve 8.6 kilometre derinlikte oldu.

Deprem bazı noktalarda hissedildi.