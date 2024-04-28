- Asayiş

Çocuklar fark etti İtfaiye kurtardı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da İtfaiye Daire Başkanlığı yanındaki konteyner kentte yaşayan iki küçük çocuk, boru içerisine düşen kirpileri İtfaiye ekiplerine bildirdi. Harekete geçen İtfaiye erleri ile çocukların yürek ısıtan operasyonu yüzleri gülümsetti.

Çocuklar fark etti İtfaiye kurtardı mask
Çocuklar fark etti İtfaiye kurtardı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da İtfaiye Daire Başkanlığı yanındaki konteyner kentte yaşayan iki küçük çocuk, boru içerisine düşen kirpileri İtfaiye ekiplerine bildirdi. Harekete geçen İtfaiye erleri ile çocukların yürek ısıtan operasyonu yüzleri gülümsetti.

Çocuklar fark etti İtfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre olay İtfaiye Daire Başkanlığı yanındaki konteyner kentte meydana geldi. Konteyner kentte yaşayan iki çocuk boru içerisine düşmüş iki adet kirpinin mahsur kaldığını görünce itfaiyeye gidip durumu anlattı.

Çocuklar fark etti İtfaiye kurtardı

İtfaiyeciler çocuklarla beraber gidip kirpileri çıkardı ve su verdi. Daha sonra borunun üstü kapatıldı kirpiler doğaya salındı.
# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, busabah gazetesi malatya, malatya asayiş, İtfaiye Daire Başkanlığı, Konteyner kent, kirpi, Çocuk, itfaiye, konteyner

28 Nis 2024 - 22:29 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL