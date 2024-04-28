Çocuklar fark etti İtfaiye kurtardı

Malatya’da İtfaiye Daire Başkanlığı yanındaki konteyner kentte yaşayan iki küçük çocuk, boru içerisine düşen kirpileri İtfaiye ekiplerine bildirdi. Harekete geçen İtfaiye erleri ile çocukların yürek ısıtan operasyonu yüzleri gülümsetti.
Edinilen bilgiye göre olay İtfaiye Daire Başkanlığı yanındaki konteyner kentte meydana geldi. Konteyner kentte yaşayan iki çocuk boru içerisine düşmüş iki adet kirpinin mahsur kaldığını görünce itfaiyeye gidip durumu anlattı.
İtfaiyeciler çocuklarla beraber gidip kirpileri çıkardı ve su verdi. Daha sonra borunun üstü kapatıldı kirpiler doğaya salındı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.