Çocuklar fark etti İtfaiye kurtardı

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Malatya’da İtfaiye Daire Başkanlığı yanındaki konteyner kentte yaşayan iki küçük çocuk, boru içerisine düşen kirpileri İtfaiye ekiplerine bildirdi. Harekete geçen İtfaiye erleri ile çocukların yürek ısıtan operasyonu yüzleri gülümsetti.

Edinilen bilgiye göre olay İtfaiye Daire Başkanlığı yanındaki konteyner kentte meydana geldi. Konteyner kentte yaşayan iki çocuk boru içerisine düşmüş iki adet kirpinin mahsur kaldığını görünce itfaiyeye gidip durumu anlattı.

İtfaiyeciler çocuklarla beraber gidip kirpileri çıkardı ve su verdi. Daha sonra borunun üstü kapatıldı kirpiler doğaya salındı.