Ev yangını: Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş Mahallesi'nde, Osman Demir'e ait tek katlı evde saat 18.00 sularında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürüldü ve kısa sürede tüm evi sardı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülse de ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı