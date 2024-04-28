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Ev yangını: Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş Mahallesi'nde, Osman Demir'e ait tek katlı evde saat 18.00 sularında yangın çıktı.

Ev yangını: Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi mask
Ev yangını: Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Ev yangını: Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş Mahallesi'nde, Osman Demir'e ait tek katlı evde saat 18.00 sularında yangın çıktı.

Ev yangını: Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre, yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürüldü ve kısa sürede tüm evi sardı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ev yangını: Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülse de ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Ev yangını: Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, kozan, Acarmantaş Mahallesi, Osman Demir, ev, yangın, elektrik kontağı

28 Nis 2024 - 21:26 - Asayiş

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