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Bugün Malatya’da neler oldu?

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Malatya’da bugün neler oldu? 28 Nisan 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

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Bugün Malatya’da neler oldu malatya haber
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Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da o merkez için yeni karar Yıkılacak ve bir yıl içinde inşa edilecek

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve yıkımına karar verilen Malatya Sabancı Kültür Sitesi için yeni bir gelişme yaşandı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20006981/malatyada-o-merkez-icin-yeni-karar-yikilacak-ve-bir-yil-icinde-insa-edilecek

Bugün Malatya’da neler oldu?


Battalgazi ilçesinde TOKİ’ler ne zaman bitiyor? Tarih verildi

Malatya’da Battalgazi ilçe sınırları dahilinde yapılan TOKİ konutlarının ne zaman bitirileceğine yönelik sorular merak konusuyken konuya ilişkin bir açıklama yapıldı ve tarih verildi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20008172/battalgazi-ilcesinde-tokiler-ne-zaman-bitiyor-tarih-verildi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Kuru kayısı alırken nelere dikkat edilmeli? Kükürt oranı 2000 ppm üzerindeyse dikkat!

Dünyanın kayısı ihtiyacını karşılayan Malatya’da ürünlerin muhafazası ve işlenme aşaması ciddi bir titizlikte yürütülüyor. Üstelik şartların çok da uygun olmadığı eski zamanlarda dahi kayısı aynı titizliklerle işleniyordu. Bu bağlamda tüketicilerin kuru kayısı alırken dikkat etmesi gereken birçok nokta bulunuyor. İşte gıda mühendisinden altın değerinde tavsiyeler…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20008582/bu-haber-malatyali-olmayanlar-icin-kuru-kayisi-alirken-nelere-dikkat-edilmeli-kukurt-orani-2000-ppm-uzerindeyse-dikkat

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya’da yaşanan depreme yorum: “DAF’a paralel kısa bir fayda oldu”

Malatya’da bu sabah saatlerinde yaşanan artçı sarsıntıyı değerlendiren emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “ Deprem DAF’a paralel kısa bir fayda oldu” yorumunu yaptı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20008907/malatyada-yasanan-depreme-yorum-dafa-paralel-kisa-bir-fayda-oldu

Bugün Malatya’da neler oldu?


Mücbir sebep hali nedir? Malatya’da ne zaman ilan edildi, ne zaman bitecek?

Türkiye gündemine en yakın 2011 yılında yaşanan Van depremi ile gelen, 6 Şubat depremlerinden sonra ise özellikle deprem bölgesinin en önemli gündemlerinden biri olan mücbir sebep hali nedir? Malatya ve deprem bölgesinde mücbir sebep neden ve ne zaman ilan edildi, ne zaman bitecek? Tüm detaylar haberimizde…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20009383/mucbir-sebep-hali-nedir-malatyada-ne-zaman-ilan-edildi-ne-zaman-bitecek

Bugün Malatya’da neler oldu?


Hekimhan’da üzen görüntüler Mezarlıkta çöp rezaleti

Hekimhan Mezarlığı’nda kabirlerin etrafına, üzerine atılan çöpler ve buraya atıldığı iddia edilen boş alkol şişeleri vatandaşlara isyan ettirdi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20010183/hekimhanda-uzen-goruntuler-mezarlikta-cop-rezaleti

Bugün Malatya’da neler oldu?

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28 Nis 2024 - 21:20 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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