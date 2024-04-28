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Ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti, gelini ağır yaralandı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Dindek Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti, gelini ağır yaralandı mask
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Dindek Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti, gelini ağır yaralandı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında evde bulunan anne Sebahat (48) ile gelini Emine Nibak ağır yaralandı. Sebahat Nibak, kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gelininin tedavisi ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Nis 2024 - 21:12 - Gündem

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