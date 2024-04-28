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Elazığ'da otomobil ve traktör çarpıştı: 1 kişi yaralandı

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Elazığ'ın Şahinkaya-Pertek yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir traktör çarpıştı.

Elazığ'da otomobil ve traktör çarpıştı: 1 kişi yaralandı mask
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Elazığ'ın Şahinkaya-Pertek yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir traktör çarpıştı.

Elazığ'da otomobil ve traktör çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Traktörün devrildiği kazada, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Nis 2024 - 21:09 - Asayiş

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