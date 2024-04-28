Elazığ'da otomobil ve traktör çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Elazığ'ın Şahinkaya-Pertek yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir traktör çarpıştı.

Traktörün devrildiği kazada, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı