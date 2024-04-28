Elazığ'da sarı benekli semender koruma altında

Elazığ'ın Bozcanak köyünde, habitat kaybı nedeniyle nesli tehlike altında olan sarı benekli semender görüntülendi.

Genellikle yağmurlardan sonra ortaya çıkan ve sümüklü böcekler ile küçük tırtıllarla beslenen bu semender türü, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında koruma altına alınmıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı