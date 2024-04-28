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Bacağını çapa motoruna kaptıran şahıs ağır yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, evinin bahçesinde çalışırken çapa makinesine ayağını kaptıran S.K. ağır yaralandı.

Bacağını çapa motoruna kaptıran şahıs ağır yaralandı mask
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, evinin bahçesinde çalışırken çapa makinesine ayağını kaptıran S.K. ağır yaralandı.

Bacağını çapa motoruna kaptıran şahıs ağır yaralandı

Olayın meydana geldiği mahalleye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çapa makinesinin demirlerini keserek S.K.'yı makineden kurtardı. Ardından S.K., Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan kazada S.K.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Trafik kazalarının önlenmesi için dikkatli olmak önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Nis 2024 - 20:40 - Gündem

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