Bacağını çapa motoruna kaptıran şahıs ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, evinin bahçesinde çalışırken çapa makinesine ayağını kaptıran S.K. ağır yaralandı.

Olayın meydana geldiği mahalleye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çapa makinesinin demirlerini keserek S.K.'yı makineden kurtardı. Ardından S.K., Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan kazada S.K.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Trafik kazalarının önlenmesi için dikkatli olmak önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı