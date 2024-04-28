Malatya’da 2 rezerv alanında ihaleler tamam Hangi mahallede kaç konut yapılacak?

Deprem bölgesinin ve dolayısı ile Malatya’nın en yoğun gündemlerinden birini temsil eden rezerv alanı konusunda bazı detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Bu kapsamda şehirde 45 yerin rezerv alanı olması için talep oluştuğu, şimdiye kadar ise 29 yerin kesinleştiği bildirildi. Ayrıca 2 mahallede ihaleler tamamlandı. İşte o mahalleler ve detaylar…

REZERV ALANI NEDİR?

Rezerv yapı alanı; 6306 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere TOKİ’nin veya idarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak bakanlıkça belirlenen alanları kapsıyor.

MALATYA’DAKİ REZERV ALANLARI

Daha önce yerinde dönüşüm ile Çavuşoğlu, Yeni Hamam, Dabakhane, Kavaklıbağ, İsmetiye, Niyazi, Şıkşık, Hamidiye, Saray, Şehit Fevzi, Taştepe, Akpınar, Kırçuval, Sancaktar, Göztepe, Tandoğan, Çöşnük, Yıldıztepe, Cirikpınar, İstiklal ve İzzetiye mahalleleri rezerv alan ilan edilmiş ve bu mahallelerin bazılarında kazı çalışmalarına başlanmıştı. Aslanbey, Nuriye, Cevherizade, Ferhadiye, Kernek, Halfettin, Zafer, Hidayet mahalleleri de rezerv alan ilan edilen mahalleler arasına alındı.

2 REZERV ALANINDA KAÇ KONUT YAPILACAK?

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin ifadelerine göre Malatya’da 45 yerin rezerv alan ilan edilmesi noktasında talepler oldu. 29 rezerv alanımızın kesinleşmesi sağlandı. Diğerlerinin çalışmaları da devam ediyor. İki tane rezerv alanında inşaatların ihaleleri yapıldı ve yer teslimleri de yapıldı. Bir tanesi Battalgazi bölgesinde Malatya merkez 2-3 nolu alanlarda 594 adet konut, 493 dükkan ve 265 adet de ofis inşaatları, altyapı ve çevre düzenlemesi ile beraber ihalesi yapılarak, teslimi yapıldı. Burası Saray Mahallesi olarak ifade edilen bölge.

Ayrıca Malatya Yeşilyurt ilçesinde de 19. bölge olarak söylenen 404 adet konut, 114 adet dükkan ve 12 adet ofis inşaatı olmak üzere altyapı ve çevre düzenlemesi ile beraber ihalesi yapıldı ve yer teslimi de gerçekleştirildi. Bu bölge de Çavuşoğlu bölgesi…