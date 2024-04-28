28 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ramazan Yangıran’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi,
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İmihan Alakaş’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Lütfü Aladağ’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Osman İnan’ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Battalgazi,
50 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemile Gönültaş’ın taziye adresi: Malet Konteyner Kent, Battalgazi,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Recep Özbek’in taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Karademir’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Yenice Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Hayriye Topal’ın taziye adresi: Yenice Mahallesi, Battalgazi,
57 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Nuriye Ceyhan’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
92 yaşında vefat eden ve Yağmurlu Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Osman İnan’ın taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ,
81 yaşında vefat eden ve Esenbey Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ayşe Akşahin’in taziye adresi: Esenbey Mahallesi, Akçadağ,
76 yaşında vefat eden ve Dolaylı Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Sadık Şimşek’in taziye adresi: Dolaylı Mahallesi, Arguvan,
65 yaşında vefat eden ve Beydağı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Fatma Övüt’ün taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
74 yaşında vefat eden ve Alibaba Mezarlığına defnedilen Mustafa Bozkurt’un taziye adresi: Alibaba Mezarlığı, Battalgazi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.