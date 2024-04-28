Hekimhan’da üzen görüntüler Mezarlıkta çöp rezaleti

Hekimhan Mezarlığı’nda kabirlerin etrafına, üzerine atılan çöpler ve buraya atıldığı iddia edilen boş alkol şişeleri vatandaşlara isyan ettirdi.

Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki mezarlıkta yakınlarının kabirlerini ziyaret gelen vatandaşlar çevredeki kirliliği görünce isyan ediyor.

ÇEVREYE ATILAN ÇÖPLER

Hekimhan Mezarlığına gelen bazı vatandaşların yakınlarının kabirlerine dökmek üzere su taşıdıkları bidon ve kovaları çevreye atması, kabirlerdeki ağaçları budayıp rastgele etrafa bırakmaları bu kirliliği oluşturan etkenler olarak sıralanıyor.

Öte yandan mezarlıkta boş alkol şişelerinin görüldüğü iddiası buradaki vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor.

VATANDAŞLARIN TALEBİ

Bu kapsamda vatandaşlar buranın temizlenmesini ve kamera takılmasını talep ediyor. Kamera takılması halinde burada böyle hoş olmayan görüntülerin oluşmayacağını savunan Hekimhanlı vatandaşlar,

“Bazı ilçe ve şehirlerdeki mezarlıkların o güzel görüntülerini görüp imreniyoruz, bizimki niye böyle değil diye üzülüyoruz. İlgili kurumların bu sorunlarla ilgilenmelerini rica ediyoruz”

ifadelerinde bulundular.