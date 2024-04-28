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Minibüs ve motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Midyat yolu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Minibüs ve motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı mask
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Midyat yolu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Minibüs ve motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptıktan sonra, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı. Trafik kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlerin önemini bir kez daha hatırlatmak gerekir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Nis 2024 - 16:42 - Gündem

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