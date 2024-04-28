İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ın İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat şantiyesinde acı bir olay meydana geldi. İnşaat firmasında kalıp ustası olarak çalışan 52 yaşındaki Fahri Arı, 6. katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

İşçilerin durumu fark etmesi üzerine hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Arı'yı Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdılar. Ancak tüm müdahalelere rağmen Fahri Arı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fahri Arı'nın cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. İş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlerin önemini bir kez daha hatırlatmak gerekir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı