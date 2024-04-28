Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe derbisinde oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.
Diğer futbolcuların ise ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 30 Nisan Salı günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.