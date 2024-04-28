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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı mask
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe derbisinde oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer futbolcuların ise ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 30 Nisan Salı günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Nis 2024 - 16:34 - Spor

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