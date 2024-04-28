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Elazığ'da ineklerini otlatırken yılan sokan kişi hastaneye kaldırıldı

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında yaşanan üzücü bir olayda, ineklerini otlatan bir kişi yılan tarafından sokuldu.

Elazığ'da ineklerini otlatırken yılan sokan kişi hastaneye kaldırıldı mask
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında yaşanan üzücü bir olayda, ineklerini otlatan bir kişi yılan tarafından sokuldu.

S.İ. isimli vatandaş, otlar arasında dolaşırken bir yılanın bacağını sokması sonucu yaralandı.

Elazığ'da ineklerini otlatırken yılan sokan kişi hastaneye kaldırıldı

Durumu fark eden ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla S.İ., ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yılan sokması gibi ani ve beklenmedik bir durumla karşılaşan S.İ.'nin tedavisi hastanede devam ediyor. Bu tür doğa olaylarına karşı dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, Karakoçan, Okçular köyü, Avdelan mezrası, yılan, sağlık

28 Nis 2024 - 16:32 - Asayiş

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