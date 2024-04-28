Elazığ'da ineklerini otlatırken yılan sokan kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında yaşanan üzücü bir olayda, ineklerini otlatan bir kişi yılan tarafından sokuldu.
S.İ. isimli vatandaş, otlar arasında dolaşırken bir yılanın bacağını sokması sonucu yaralandı.
Durumu fark eden ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla S.İ., ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Yılan sokması gibi ani ve beklenmedik bir durumla karşılaşan S.İ.'nin tedavisi hastanede devam ediyor. Bu tür doğa olaylarına karşı dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.