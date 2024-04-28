Adana'da otobüs kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen üzücü bir olay sonucunda, 75 yaşındaki Hatice Sabahi adlı kadın hayatını kaybetti.

24 Nisan günü saat 14.30 sıralarında Balcalı Mahallesi Güney Kampüs yolunda yaşanan kaza, Adana halkını derinden üzdü.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kontrol için giden Hatice Sabahi, eve dönmek için özel halk otobüsüne bindi. Otobüsün sürücüsü, direksiyon başında sigara içerken kapının açık olduğunu fark etmedi. Bu sırada Sabahi, ücretini ödemek için ayağa kalktı ve dengesini kaybederek açık olan kapıdan aşağı düştü. Kaza sonrasında ağır yaralanan Sabahi, hastaneye kaldırıldı ve acil ameliyata alındı.

Yaşanan talihsiz kazanın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen Hatice Sabahi hayatını kaybetti. Sabahi'nin ailesi ve yakınları büyük bir acıyla sarsıldı. Sürücü Vedat K. ise polis tarafından gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

Toprağa verilecek olan Hatice Sabahi'nin ani ve üzücü kaybı, Adana'da derin bir üzüntüye sebep oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı