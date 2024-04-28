Adıyaman’da 30 Nisan tarihine dikkat! Kesinti saatler sürecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi…
AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Adıyaman’da:
30 Nisan’da 08.30 ila 11.30 saatleri arasında merkeze bağlı Yarmakaya Köyü’ne,
30 Nisan’da 11.30 ila 11.45 saatleri arasında Adıyaman ili Besni ilçesine bağlı Kutluca, Tokar, Aktepe, Çomak; Yazıbademce, Dikilitaş, İzollu, Yeniköy, Menderes, Yenikurugöl, Yelbastı, Karnacık, Alişar, Geçitli, Kepirçe, Abumıstık, Harmanardı, Topkapı, Ürecik’e,
30 Nisan’da 23.00 ila 23.15 saatleri arasında Adıyaman ili merkez ilçeye bağlı Akdere Mh., Akhisar Mh., Akyazı Mh., Altınşehir Mh., Atatürk Mh., Balaban Mh., Battalhüyük Mh., Bağdere Mh., Bebek Mh., Börkenek Mh., Büklüm Mh., Damdırmaz Mh., Damlıca Mh., Darbelik Mh., Davuthan Mh., Doyran Mh., Durak Mh., Durukaynak Mh., Ekinci Mh., Elmacık Mh., Gümüşkaya Mh., Güneşli Mh., Ilıcak Mh., Işıklı Mh., Karagöl Mh., Karakoç Mh., Kayacık Mh., Kayalı Mh., Kuyulu Mh., Külafhüyük Mh., Küçük Boyalı Mh., Kındırali Mh., Kızılcahöyük Mh., Maloğlu Mh., Malpınarı Mh., Payamlı Mh., Ahuri Mh., Uğurca Mh., Vali Halil Işık Mh., Yarmakaya Mh., Yayladamı Mh., Yeniköy Mh., Yeninacar Mh., Yeşilova Mh., Çamgazi Mh., Çınar Mh., Ürgüç Mh., Üçdirek Mh., Şerefli Mh. bölgelerine,
30 Nisan’da 08.30 ila 10.00 saatleri arasında merkez ilçeye bağlı Sümerevler Mahallesi 1709, 1702, 1706, 1705, 1701, 1704, 1703 Nolu sokaklara,
30 Nisan’da 13.00 ila 14.30 saatleri arasında merkez ilçeye bağlı Sümerevler Mahallesi 1782, 1783, 1784 nolu sokaklar ile Atatürk Bulvarı ve Bozbey Caddesi’ne elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.