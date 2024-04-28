28 Nis 2024 - 16:19 - Yaşam

Adıyaman’da 30 Nisan tarihine dikkat! Kesinti saatler sürecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi…