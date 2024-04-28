Uyuşturucu operasyonunda 7 kilogramdan fazla esrar ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda önemli bir başarı elde etti.

Belirlenen iki adrese yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda ise etkileyici miktarda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Toplamda 7 kilogram 670 gram esrarın yanı sıra 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kılıç, 2 adet hassas terazi, 62 adet fişek ve 50 bin TL para bulundu.

Emniyet birimleri, bu başarılı operasyonla uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Şüphelilerin adli süreçleri devam ederken, emniyet güçleri uyuşturucu ticaretine ve suç örgütlerine karşı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı