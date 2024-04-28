Kalp krizi geçiren hastaya ambulans helikopter müdahale etti

Derecik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de yaşayan Cihat Yüksel, ani bir kalp krizi geçirdiği anda sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.
Hemen ilçedeki hastaneye kaldırılan Yüksel için daha ileri tetkik ve tedavi gerektiği belirlendi. Bunun üzerine acil bir şekilde ambulans helikopter çağrıldı.
Hastanın durumunun ciddiyetini göz önünde bulunduran sağlık ekipleri, ambulans helikopteriyle Hakkâri Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Helikopter ambulansın zamanında müdahalesiyle hasta, daha ileri sağlık hizmetlerine ulaştırılarak tedavi altına alındı.
Bu hızlı ve etkili müdahale, sağlık ekiplerinin koordinasyonu ve ambulans helikopterlerin önemi bir kez daha vurgulamış oldu. Hastanın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.