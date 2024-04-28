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Kalp krizi geçiren hastaya ambulans helikopter müdahale etti

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Derecik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de yaşayan Cihat Yüksel, ani bir kalp krizi geçirdiği anda sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Kalp krizi geçiren hastaya ambulans helikopter müdahale etti mask
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Derecik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de yaşayan Cihat Yüksel, ani bir kalp krizi geçirdiği anda sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Hemen ilçedeki hastaneye kaldırılan Yüksel için daha ileri tetkik ve tedavi gerektiği belirlendi. Bunun üzerine acil bir şekilde ambulans helikopter çağrıldı.

Kalp krizi geçiren hastaya ambulans helikopter müdahale etti

Hastanın durumunun ciddiyetini göz önünde bulunduran sağlık ekipleri, ambulans helikopteriyle Hakkâri Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Helikopter ambulansın zamanında müdahalesiyle hasta, daha ileri sağlık hizmetlerine ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Bu hızlı ve etkili müdahale, sağlık ekiplerinin koordinasyonu ve ambulans helikopterlerin önemi bir kez daha vurgulamış oldu. Hastanın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Nis 2024 - 16:03 - Sağlık

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