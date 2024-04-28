U18 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Batman Özel İdare Gençlerbirliği

Elazığ'ın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Grubu müsabakaları sona erdi.

Namağlup bir performans sergileyerek finale yükselen Batman Özel İdare Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve 2. kademe müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Elazığ'da gerçekleştirilen turnuvada heyecan dolu müsabakalar sonunda şampiyonluğa ulaşan Batman Özel İdare Gençlerbirliği, gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekti.

Şampiyonanın sona ermesiyle birlikte Batman Özel İdare Gençlerbirliği oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşarken, şampiyonluklarını coşkuyla kutladılar. 2. kademe müsabakalarında başarılar dileriz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı