Adıyaman'da motosiklet kazası: Bir kadın ağır yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen bir trafik kazasında, bir kadın eşinin kullandığı motosiklette yaşanan dengesizlik sonucu ağır yaralandı.

Olay, Müslüm Aksoy'un yönetimindeki 02 AAU 861 plakalı motosikletle seyir halindeyken, yolcu olarak bulunan Fadime Nurgül Aksoy'un dengesini kaybetmesiyle merkeze bağlı Hasankendi Köyü yolu üzerinde gerçekleşti.

Motosikletten sert bir şekilde düşen Fadime Nurgül Aksoy ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı kadın, tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı