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Adıyaman'da motosiklet kazası: Bir kadın ağır yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen bir trafik kazasında, bir kadın eşinin kullandığı motosiklette yaşanan dengesizlik sonucu ağır yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet kazası: Bir kadın ağır yaralandı mask
Adıyaman'da motosiklet kazası: Bir kadın ağır yaralandı
Adıyaman'da motosiklet kazası: Bir kadın ağır yaralandı
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Adıyaman'da meydana gelen bir trafik kazasında, bir kadın eşinin kullandığı motosiklette yaşanan dengesizlik sonucu ağır yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet kazası: Bir kadın ağır yaralandı

Olay, Müslüm Aksoy'un yönetimindeki 02 AAU 861 plakalı motosikletle seyir halindeyken, yolcu olarak bulunan Fadime Nurgül Aksoy'un dengesini kaybetmesiyle merkeze bağlı Hasankendi Köyü yolu üzerinde gerçekleşti.

Adıyaman'da motosiklet kazası: Bir kadın ağır yaralandı

Motosikletten sert bir şekilde düşen Fadime Nurgül Aksoy ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı kadın, tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Adıyaman'da motosiklet kazası: Bir kadın ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Nis 2024 - 15:55 - Asayiş

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